Dresden

Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag mit 165 wieder erhöht ist, geht das städtische Gesundheitsamt von einer Stabilisierung des Infektionsgeschehens aus. In einem internen Dokument beschreibt die Behörde die Situation in Dresden.

1. Wie verläuft die Pandemie in Dresden ?

Die Tendenz ist leicht positiv. Die Fallzahlen sinken etwas, die Inzidenz nimmt ab. Ab der 52 Kalenderwoche 2020 verzeichnete das Gesundheitsamt einen Anstieg der Todesfälle. Die höchste Mortalität tritt bei den über 80-Jährigen auf, wo die Sterberate bei 14,6 Prozent liegt.

Anzeige

2. Gibt es große lokale Ausbrüche ?

Nein. Das Infektionsgeschehen ist diffus und betrifft alle Bevölkerungsschichten. Gemeinschaftseinrichtungen wie Pflegeheime und Kitas sind weiterhin betroffen.

3. Wie läuft die Nachverfolgung der Kontakte?

80 Prozent der Fälle werden innerhalb von 48 Stunden erreicht und bearbeitet, so das Gesundheitsamt. Daneben werden auch verstärkt Altfälle aufgearbeitet.

4. Wie ist das Amt personell aufgestellt?

Neben 115 Stammmitarbeitern wird die Behörde von 135 Beschäftigten der Stadtverwaltung, 40 Beschäftigten des Freistaats Sachsen, 17 Studenten der Hochschule Meißen und 20 Bundeswehrsoldaten unterstützt.

5. Was leistet das Gesundheitsamt ?

Kontaktpersonennachverfolgung, Anliegen von Bürgern, Testkonzeptionen und Betreuung von Reiserückkehrern.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

6. Wie werden Menschen in Quarantäne überwacht?

Sechs mobile Teams mit zwei bis drei Kontrolleuren sind im Einsatz und suchen Menschen in Quarantäne auf. Rund 400 Kontrollen pro Woche sind so möglich. Wird eine Person von den Kontrolleuren nicht angetroffen, hinterlassen sie ein Anschreiben im Briefkasten und übergeben den Fall an das Ordnungsamt.

7. Wer hat Anspruch auf kostenlose Coronatests?

Die Kontaktpersonen der Kategorie I von Infizierten und die Betroffenen nach einem Ausbruchsgeschehen. Das sind Beschäftigte und Bewohner von medizinischen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und Unterbringungseinrichtungen. Hier kommen Abstrichteams des Gesundheitsamtes in die Einrichtungen.

8. Wie wird in Pflegeeinrichtungen getestet?

Für die voll- und teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen gibt es 122 Testkonzepte, für ambulante Pflegedienste 99 Testkonzepte. Das Gesundheitsamt gibt einen Pflegenewsletter heraus, berät das Personal und kontrolliert die Einrichtungen regelmäßig.

9. Gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum?

Es laufen wöchentliche Abstimmungen zwischen Impfzentrum und Gesundheitsamt und es gibt eine Lageberichterstattung.

Von Thomas Baumann-Hartwig