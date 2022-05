Dresden

Unterwegs für nur neun Euro, bundesweit, einen ganzen Monat lang. Das klingt nach einem richtig guten Angebot. Und ja: Das ist es auch. Praktisch für beinah lau darf sich Deutschland im Sommer drei Monate zwischen Ostsee und Alpen, Eifel und Neiße bewegen – vorausgesetzt, Bundestag und Bundesrat nicken Ende Mai das Neun-Euro-Ticket ab. Nur: Was die Politik gut meint, ist letztlich großer Murks.

Tatsächlich werden die Menschen entlastet, die schon jetzt mit einer Monatskarte unterwegs sind. Wer eine Fahrkarte für die Tarifzone Dresden im Abo bezieht, spart 138 Euro. So weit, so gut. Doch diese Menschen müssen nicht für den ÖPNV begeistert werden – sie nutzen ihn bereits und werden aktuell dafür nicht zusätzlich belastet.

Umfrage: Jeder dritte will Ticket nicht nutzen

Eine Umfrage hat indes gezeigt: Ein Drittel der Deutschen zeigt gar kein Interesse am Neun-Euro-Ticket. Zwar wollen es 55 Prozent ausprobieren, die Hälfte davon wiederum aber bevorzugt für touristische Ausflüge. In überfüllten S-Bahnen in die Sächsische Schweiz? Werbung für die Öffis ist das nicht.

Das Problem ist die Idee, allein über den Preis den Nahverkehr attraktiv machen zu wollen. Vordergründig entscheidend ist das, was den Menschen als Alternative zum Auto geboten wird. Es geht um enge Takte und kurze Fahrzeiten, Platz in Bussen und Bahnen – und auch das, was ringsherum dazugehört. Einige Stichwörter lauten: Park+Ride, saubere Stationen oder Fahrradstellplätze.

Nur teurer Aktionismus

Das alles kostet richtig Geld, wie das aktuelle Ringen um den Takt zwischen Dresden und Königsbrück oder das Gezerre um neue Triebwagen für die S-Bahn zeigen. Von großen Infrastrukturprojekten wie der Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Görlitz ganz zu schweigen. Wer es mit der Verkehrswende ernst meint, muss aber genau da ran.

Das gilt im kleinen für die Stadt Dresden, wo es durchaus gute Ansätze gibt. Aber erst recht für die schwarz-rot-grüne Koalition in Sachsen und die Ampel in Berlin. Statt dass Bund und Land darüber streiten, wer wie viel von den 2,5 Milliarden – die das Neun-Euro-Ticket kosten soll – bezahlt, braucht es milliardenschwere Pakete für den Erhalt und den Ausbau des Nahverkehrs und beschleunigte Verfahren bei Planung und Bau. Alles andere ist – in dem Fall teurer – Aktionismus.

Ein schönes Wochenende

Sebastian Kositz

