Dresden: Neues Wohngebiet zwischen Schäferstraße und Berliner Straße

Bis Ende 2022 entstehen in Friedrichstadt 131 neue, frei finanzierte Mietwohnungen. Soka-Bau, die Sozialkassen der Bauwirtschaft mit Sitz in Wiesbaden, haben von der AOC Immobilien AG Magdeburg das Projekt „Lyra-Quartier“ erworben. Der Vertrag sei vor wenigen Tagen unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit.

„Wir freuen uns, dass wir nach zwei Wohnquartieren in Leipzig, von denen eines bereits kurz vor der Fertigstellung steht, nun ein drittes Projekt in Sachsen verwirklichen können. Damit dürfen wir einen Beitrag zur städtebaulichen Fortentwicklung der sächsischen Landeshauptstadt leisten“, sagte Gregor Asshoff, der bei Soka-Bau für den Bereich Kapitalanlage zuständige Vorstand. Die Investitionsentscheidung sei für dieses Vorhaben gefallen, weil Friedrichstadt durch die günstige Lage zur Altstadt einer der interessantesten Stadtteile Dresdens sei.

Baustart bereits vollzogen

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren dort viel für die Infrastruktur getan. „Es ist uns gelungen, unseren strategischen Partner Soka-Bau, mit dem wir schon in Leipzig sehr gut zusammenarbeiten, auch für dieses Projekt zu begeistern und unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen“, erklärte AOC-Vorstand Till Schwerdtfeger. „Der Baustart für das Lyra-Quartier ist bereits vollzogen, die Arbeiten liegen im Zeitplan.“ Das „Lyra-Quartier“ auf Brachflächen zwischen Berliner Straße und Schäferstraße ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In drei Gebäuden ist ein Mix von Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen vorgesehen. Die Grundrisse in Einheiten zwischen 56 und 110 Quadratmetern sind für Familien, Senioren und Singles geeignet. Zusätzlich ist ein kleines Ladengeschäft geplant.

Die Ausstattung der Wohnungen soll hochwertig sein: Moderne Einbauküchen, Balkon, Loggia oder Terrasse, Aufzüge, Fahrradabstellplätze und Breitbandinternet sind nach Angaben des Investors vorgesehen. Ein grün gestalteter Innenhof sorge nach der Fertigstellung für eine Ruhezone. Insgesamt entstehen knapp 8900 Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche sowie 83 Tiefgaragenstellplätze.

Bislang mehr als 500 Millionen Euro investiert

Das Projektentwicklungsunternehmen AOC Immobilien hat sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von Wohn- und Gewerbeprojekten spezialisiert und unterhält ein eigenständiges Büro in Dresden. Die AOC Immobilien AG hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 500 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert. Soka-Bau ist die Dachmarke für die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) und die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG ( ZVK) mit Sitz in Wiesbaden.

Beide sind Einrichtungen, die von den Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft getragen werden. Das sind der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V., die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. Die ZVK ist gemessen an der Zahl ihrer Kunden die größte Pensionskasse Deutschlands.

