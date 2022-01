Dresden

Noch kein ganzes Jahr ist es her, dass Benjamin Biedlingmaier seine Kochjacke an den sprichwörtlichen Nagel hängte – zumindest soweit es seine bisherige Wirkungsstätte betrifft. Acht Jahre lang leitete der gebürtige Schwabe die Küche im Bülow Palais, erkochte sich schon nach kurzer Zeit seinen ersten Michelin-Stern – eine Auszeichnung, die der 35-Jährige ganze sieben Mal in Folge erhielt. Dann wurde es Zeit für etwas Neues: „In erster Linie wollte ich mehr Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen, aber auch beruflich brauchte ich mal eine Veränderung.“

Natürlich keine grundlegende, denn seiner Passion bleibt der Koch auch weiterhin treu. Schon seit frühester Kindheit ist die Gastronomie fester Bestandteil seines Lebens, der elterliche Gasthof auf der Schwäbischen Alb blickt auf 200 Jahre kulinarische Familientradition zurück.

Biedlingmaier wagte den Schritt in die Selbstständigkeit

Diesen zu übernehmen war eine von mehreren Optionen nach seinem Ausscheiden als Küchenchef im Sterne-Restaurant, „der Generationenkonflikt ist aber aktuell noch zu groß“, wie Biedlingmaier mit ei­nem Grinsen verrät. Ein Glücksfall, so sieht er es heute, denn „so war ich gezwungen, mal aus der Komfortzone herauszugehen, das alles mal neu zu denken und zu schauen, welche Möglichkeiten es eigentlich sonst noch so gibt“. Auch die Pandemie trug ihren Teil zu diesem Perspektivwechsel bei, ein guter Zeitpunkt, um die ausgetretenen Pfade zugunsten neuer Wege zu verlassen. Biedlingmaier wagte den Schritt in die Selbstständigkeit, ist nun sein eigener Chef und voller Ideen für spannende Konzepte.

Bereits im vergangenen Jahr startete er mit einer Reihe von Online-Kochkursen, sämtliche benötigte Zutaten kommen als Rundum-Sorglos-Box nach Hause und ermöglichen den Teilnehmern ein entspanntes Kochvergnügen. Das kommt an, auch als coronakonforme Alternative zur Weihnachtsfeier wurden die digitalen Kurse gut gebucht. Ein Konzept, das Biedlingmaier beibehalten möchte, wenngleich er darauf hofft, schon bald auch wieder gemeinsam mit seinen Gästen am Herd stehen zu können – live, in Farbe und analog. Hierfür ist der Koch gerade schon auf der Suche nach einer geeigneten Location.

Genussboxen für den Valentinstag

Und es gibt noch mehr Biedlingmaier für zu Hause, denn für den anstehenden Valentinstag am 14. Februar hat sich der 35-Jährige etwas Besonderes ausgedacht: Mit den extra für diesen Anlass kreierten Genussboxen, so die Idee, wird das eigene Zuhause quasi im Handumdrehen zum Sterne-Restaurant – und zumindest der kulinarische Funke kann überspringen. Die Box enthält ein exklusives Vier-Gang-Menü für zwei Personen samt Weinbegleitung, entweder als klassische oder vegetarische Version, auch eine Kombination ist möglich.

Noch bis zum 31. Januar kann die Box zum Preis von 129 Euro über die Biedlingmaiers Internetseite bestellt werden und kommt mit ausführlicher Anleitung gut gekühlt rechtzeitig zum amourösen Festtag an. Mit wenigen Handgriffen lässt sich Gang für Gang auf den Teller bringen und so muss dann nur noch für die Romantik selbst gesorgt werden.

Auf ein Paar allerdings wartet noch ein besonderes Highlight, wie Biedlingmaier verrät: „Unter allen Bestellungen verlosen wir sozusagen ein Genuss-Upgrade: Ich und ein kleines Team kommen zum Gewinner-Paar nach Hause und sorgen mit einigen weiteren kulinarischen Überraschungen für einen unvergesslichen Abend.“ Und weil der Valentinstag für Herzensangelegenheiten ja quasi wie gemacht ist, macht der Sternekoch damit auch gleich noch auf ein eigenes Herzensprojekt aufmerksam: Ein Teil des Erlöses geht direkt an die Morgenstern Lutz-Frischmann-Stiftung, die schwer kranke Kinder und deren Familien unterstützt.

Internet der-biedlingmaier.de

Von Kaddi Cutz