Dresden: Neuer Spitzenmanager für den neuen Konzern

Dresden.

Der Manager Dr. Axel Cunow soll Nachfolger der langjährigen Drewag.Geschäftsführerin und Enso-Finanzvorständin Ursula Gefrerer werden. Der Aufsichtsrat der Energie Sachsen Ost AG (Enso) und der Aufsichtsrat der Stadtwerke Dresden GmbH ( Drewag) haben auf ihren Sitzungen am Dienstag diese Personalentscheidung getroffen. Die 64.jährige Finanzexpertin Gefrerer tritt nächstes Jahr in den Ruhestand. Beide Gremien erklärten gemeinsam die Absicht, den 42-jährigen Cunow als Nachfolger zu bestellen.

Auf die vakant werdende Position hatten sich zahlreiche Kandidaten beworben. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren hatten sich die Personalausschüsse von Drewag, Enso und des städtischen Konzerns Technische Werke Dresden (TWD) geschlossen für Cunow ausgesprochen und ihn zur Besetzung empfohlen.

Anzeige

Der Neue stammt aus Templin in der Uckermark

Der Manager stammt aus Templin in der Uckermark. Als promovierter Betriebswirt und Absolvent der Harvard Business School verfügt er über ausgewiesene finanzwirtschaftliche und energiewirtschaftliche Führungserfahrung im nationalen und internationalen Energiesektor, heißt es in einer Erklärung. Zuletzt verantwortete Cunow als Geschäftsführer der Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH den Abriss von Kernkraftwerken. Zuvor war er Bereichsleiter Finanzen der Vattenfall GmbH in Berlin.

Dienstantritt am 1. Juli 2021

Die Versorgungsunternehmen planen, dem Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden die beabsichtigte Besetzung kurzfristig zur Bestätigung vorzulegen. Wenn der Stadtrat dem Votum der Aufsichtsräte folgt, soll Cunow zum 1. Juli 2021 seinen Dienst bei Drewag / Enso beziehungsweise der fusionierten Sachsen Energie AG antreten. Drewag und Enso sollen zum 1. Januar 2021 zum Konzern Sachsen Energie fusionieren.

Der TWD-Aufsichtsrat soll sich demnächst mit der Personalentscheidung befassen.

Von Thomas Baumann-Hartwig