Dresden

Seit 1. Juli ist Jan Donhauser Bildungsbürgermeister. Im DNN-Interview erklärt der bisherige Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, wie er die Digitalisierung voranbringen will und welche Vorstellungen er für einen neuen Campus in Johannstadt hat.

Frage: Wie groß ist die Umstellung vom Stadtrat, der die Verwaltung kontrolliert, an die Spitze eines Verwaltungsbereichs?

Anzeige

Jan Donhauser: Ich habe in meinem Berufsleben schon mehrere Perspektivwechsel vollzogen und musste mich auf neue Situationen einstellen. Es ist sicher hilfreich, dass ich viele Jahre in der Kultusverwaltung des Freistaats gearbeitet habe und weiß, wie Verwaltung funktioniert.

Weitere DNN+ Artikel

Wie sind Sie im Rathaus aufgenommen worden?

Sehr herzlich. Ich habe ein professionell arbeitendes Büro übernehmen können mit hochmotivierten Mitarbeitern. In der Runde des Oberbürgermeisters und der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kennt man sich, da gab es überhaupt keine Berührungsängste. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Verwaltungsspitze nur gemeinsam Erfolg haben werden. Ein gutes Beispiel ist das Sommerferienprogramm, das wir geschäftsbereichsübergreifend mit Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) und Sportbürgermeister Peter Lames ( SPD) erarbeitet haben. Ich möchte beispielsweise beim Schulhausbau ähnlich gut mit Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) zusammenarbeiten.

Öffentliche Hand sollte beim Bauen Vorbildwirkung entfalten

Haben Sie konkrete Projekte?

Ich stelle mir vor, die Standortfrage für das Bertolt-Brecht-Gymnasium und die 101. Oberschule auch unter dem Aspekt eines Klimaschulcampus zu diskutieren. Wie wäre es, wenn wir beide Schulen auf diesem Campus klimaneutral bauen und betreiben? Das könnte ein Referenzobjekt für ganz Deutschland werden.

Im Moment gibt es viel böses Blut bei der Standortfrage. Wie wollen Sie die erhitzten Gemüter beruhigen?

Mit Kommunikation auf Augenhöhe. Bevor ich eine mögliche Vorlage in den Geschäftsgang einbringe, werde ich mit den Schulen, den Eltern und den bildungspolitischen Sprechern der Stadtratsfraktionen sprechen. Ich werbe dafür, dass wir ergebnisoffen in die Gespräche gehen. Ziel ist es, dass sich alle bei einem Ergebnis als Gewinner fühlen können.

Stadträte kritisieren die hohen Standards von Schulgebäuden. Wenn Sie jetzt noch klimaneutral bauen wollen: Wird das nicht alles noch teurer?

Wir müssen das Thema Nachhaltigkeit bei unseren Vorhaben mitdenken. Wir sollten die Frage, was wir für unsere Kinder und Enkel tun, viel stärker in den Vordergrund stellen. Gerade die öffentliche Hand sollte beim Bauen eine Vorbildwirkung entfalten.

„Ich werde keine Gemeinschaftsschule in Dresden vorschlagen“

Kann denn Dresden jedem Kind und jedem Jugendlichen in den nächsten Jahren einen Schulplatz garantieren?

Wir sind dabei, den Schulnetzplan von 2018 und die Prognose der Schülerzahlen zu evaluieren und bei Bedarf anzupassen. Das Ergebnis wird demnächst die Gremien des Stadtrats erreichen. Die Prognosen aus 2018 waren so schlecht nicht, in einigen Bereichen haben wir weiterhin Bedarf an neuen Schulplätzen. Dazu gehört der Stadtbezirk Altstadt. Der Neubau einer Grundschule auf der Cockerwiese ist wichtig. Wir brauchen aber auch einen Standort für die 101. Oberschule, um mit dem Gerücht aufzuräumen, dass diese Schule zur Disposition steht. Die 101. ist mit ihrer Konzeption ein ganz wertvoller Bestandteil der Dresdner Schullandschaft.

Sie sprachen von Bedarf. Wird sich dieser decken lassen?

Da bin ich zuversichtlich. Eine Nagelprobe wird aber sein, dass wir die Schulbauinvestitionen nicht nur im Entwurf des Haushaltes 2021/2022 absichern, sondern auch in der mittelfristigen Planung bis 2025. Über die Unterstützung von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) freue ich mich sehr. Jetzt kommt es darauf an, den Stadtrat in der Haushaltsdiskussion bis zum Dezember auch zu überzeugen.

Wo entsteht eigentlich die erste Gemeinschaftsschule in Dresden?

Als CDU-Bildungsbürgermeister werde ich keine Gemeinschaftsschule in Dresden vorschlagen. Überdies bin ich der Meinung, dass wir mit dem Schulcampus Pieschen und dem Schulcampus Tolkewitz sehr nah am Grundgedanken der Gemeinschaftsschule sind, Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit zu gewährleisten. Sollte ein Antrag aus dem Stadtrat kommen, werden wir uns diesen ansehen und ergebnisoffen einen Vorschlag unterbreiten.

Bauliche Voraussetzungen für Digitalisierung schaffen

Wie sind die Dresdner Schulen auf eine zweite Corona-Welle vorbereitet?

Bei allem, was gut funktioniert hat während der Schulschließungen – es liegt noch viel Arbeit vor uns. Das hängt auch damit zusammen, dass wir die baulichen Voraussetzungen für die Digitalisierung schaffen müssen. Wir müssen aber auch dafür Sorge tragen, dass die Schüler zu Hause geliehene Endgeräte zu jeder Zeit störungsfrei nutzen können.

Für jeden Schüler ein Laptop? Und wer soll das bezahlen?

Wir sind derzeit in einem ersten Schritt dabei, 3,5 Millionen Euro Bundesmittel dafür einzusetzen, 4000 bis 6000 Endgeräte anzuschaffen. Diese sind für Schüler, deren Eltern es sich nicht so gut leisten können, ein Endgerät anzuschaffen.

Nach welchen Kriterien sollen die Geräte verteilt werden?

Das ist die eigentliche Herausforderung. Welche Schularten werden versorgt und welche Schüler? Die zweite Herausforderung wird sein, dafür zu sorgen, dass die Geräte gewartet werden und die Software auf dem neuesten Stand gehalten wird. Diese Frage bleibt im Bundesprogramm unbeantwortet.

Wenn Elternbeiträge wegfallen: Gigantischer Millionenbetrag

Hand aufs Herz: Braucht wirklich jeder Schüler ein Endgerät vom Staat?

Hier sollten die Schulen in ihren medienpädagogischen Konzepten auch die Meinung des Stadtschülerrats mit berücksichtigen. Die Schülervertretung vertritt die Auffassung, dass die Schüler der Klassenstufen 9 bis 12 durchaus ihre privaten Geräte nutzen. Für Schüler, die kein geeignetes Endgerät zur Verfügung haben, müssen wir dann eine Lösung finden.

Bei Ihrer Amtseinführung waren drei Amtsleiterstellen in ihrem Geschäftsbereich vakant. Wie geht es weiter?

Das Schulverwaltungsamt ist besetzt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Frank Bauer. Jetzt arbeiten wir daran, dass es für das Amt für Kinder, Jugend und Familien und für das Jugendamt gute Lösungen gibt.

Der Vorstoß der Verwaltung zur Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung hat Proteste ausgelöst. Was halten Sie davon, auf Elternbeiträge generell zu verzichten?

Wir haben ausgerechnet, was es kostet, wenn die Elternbeiträge wegfallen. Das ist ein gigantischer Millionenbetrag. Das fällt uns auf die Füße. Wir sprechen hier über ein Angebot, das fast alle Eltern in dieser Stadt nutzen. Mit einer Beitragsfreiheit ist keine Steuerungsfunktion verbunden. Auch deshalb kann ich es mir nicht vorstellen.

Jugendhilfebereich zu wenig präsent

Wie geht es mit der Erhöhung weiter, die der Finanzbürgermeister vehement fordert?

Wir werden das noch einmal mit den bildungspolitischen Sprechern der Fraktionen diskutieren. Ich denke, der Erhalt der Qualität in der Kinderbetreuung ist wichtiger als gleich bleibende Beiträge, weil alle etwas davon haben. Wenn die Beiträge nicht erhöht werden, muss ich den Fehlbetrag in meinem Bereich zusammensparen.

Was würde das heißen?

Es war ein Kraftakt, rund sieben Millionen Euro für die kommunale Bildungsstrategie, mit der Kinder gezielt in Einrichtungen mit besonderen Bedarfen gefördert werden, trotz der Sparvorgaben in den derzeitigen verwaltungsinternen Haushaltsentwurf zu bekommen. Dazu will ich auch noch erreichen, dass das komplette Dresdner Handlungsprogramm „Aufwachsen in sozialer Verantwortung“ in den Haushalt kommt. Das ist gezielte Förderung und keine Gießkannenpolitik. Ein bloßes Ablehnen der Beitragserhöhungen wäre aus meiner Sicht deshalb völlig kontraproduktiv.

Ist der Jugendhilfebereich aus Ihrer Sicht ausreichend finanziert?

Nach meiner Einschätzung war der Jugendhilfebereich in den vergangenen Jahren in seiner Bedeutung zu wenig präsent. Das hat nichts damit zu tun, dass ständig mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, sondern vielmehr damit, dass die Arbeit der Akteure in diesem Bereich stärker wertgeschätzt wird. Allen ist bewusst, dass die Dresdner Stadtgesellschaft Nachteile erleidet, wenn signifikant in diesem Bereich im Haushalt nachgelassen wird. Aber auch die Jugendhilfe ist nicht frei von dem solidarischen Grundgedanken, dass es in und nach der Coronakrise nicht so weitergehen kann wie vorher.

Von Thomas Baumann-Hartwig