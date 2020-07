Dresden

Dresdner Wissenschaftler forschen aktuell zur Verbreitung des Coronavirus in sächsischen Kindergärten. Die Studie begann in der ersten Juliwoche, wie die Technische Universität ( TU) am Mittwoch mitteilte. Bisher gebe es Teilnehmer aus sieben Kindergärten, sagt Studienbetreuer Jakob Armann von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Dresdner Uniklinikum. Auch Professor Reinhard Berner betreut die Studie. Er leitet bereits eine Studie zu Corona an Schulen, bei der Mitte Juli erste Ergebnisse veröffentlicht wurden.

300 Kinder und Eltern sollen getestet werden

Die Forscher der Medizinischen Fakultät der TU Dresden wollen mit der Studie prüfen, wie sich das Sars-CoV-2-Virus in den Kindergärten seit der Rückkehr zum Regelbetrieb am 29. Juni ausbreitet. Dafür wollen sie rund 300 Kinder und deren Eltern in ganz Sachsen gewinnen. Im Abstand von zwei Wochen müssen die Eltern Stuhlproben ihrer Kinder abgeben, die anschließend analysiert werden. „Es ist bereits erwiesen, dass Kinder Viren im Falle einer Erkrankung über den Stuhl ausscheiden. So lässt sich auf diesem indirekten Weg eine Infektion nachweisen, selbst wenn die Kleinkinder symptomfrei sind“, sagt Armann. Zwar sei das Virus im Stuhl schwieriger nachzuweisen, man wolle die Kleinkinder aber nicht mehreren Blutentnahmen aussetzen. Neben den Kindern sind auch je ein Elternteil und die Pädagogen eingeladen, an der Studie teilzunehmen. Ihnen wiederum werde alle drei Monate Blut abgenommen, was dann auf Antikörper untersucht wird.

Ähnliche Ergebnisse wie bei Schulstudie erwartet

Dr. Jakob Armann, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendmedizin des Uniklinikums Dresden, zeigt die Röhrchen für die Stuhlproben der Kinder. Quelle: ukd_albrecht

Eine Parallele zur Schulstudie wird erwartet: Laut Armann gebe es bereits erste Hinweise, dass der Immunisierungsgrad bei den Erziehern sehr gering sei. „Es scheinen sich die Ergebnisse der ersten Phase der Schulstudie zu bestätigen, in der der gefundene Immunisierungsgrad mit 0,6 Prozent deutlich unter den Erwartungen lag“, erklärt der Studienbetreuer.

Die Kindergärten sollen mindestens 18 Monate lang beobachtet werden. „Die Kleinkinder tragen weder Mundschutz, noch sind sie in der Lage, die Abstandsregeln einzuhalten. Gleiches gilt für den Umgang der Erzieher mit den Kindern. Das macht das gesamte Setting sehr interessant“, sagt Jakob Armann. Alle 14 Tage werden die Stuhlproben an den Wochenenden von den Eltern gesammelt und an den darauffolgenden Montagen im Kindergarten abgegeben. Per E-Mail werden die Teilnehmenden regelmäßig daran erinnert. Die Proben werden dann am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie der TU ausgewertet.

Wie wird der Virus durch Kinder verbreitet?

„Wir erhoffen uns von den Ergebnissen der Studie einen wichtigen Erkenntnisgewinn darüber, welche Rolle gerade kleinere Kinder, die in sehr engem Kontakt zu Eltern und Erziehern stehen, bei der Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus spielen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Pandemie und deren wirksame Eindämmung“, sagt Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Uniklinikums.

