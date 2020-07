Dresden

Dirk Westphal hört genau hin. Per Knopfdruck hat er eine Ansage ausgelöst, so wie sie jeden Tag tausendfach in den Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe zu hören ist. Der Sachgebietsleiter Fahrgastinformation bei den DVB spitzt dennoch die Ohren. Nicht, weil es auf den Text ankäme – der ist bereits genau geprüft. Er lauscht auf die Aussprache, ob Haltestellennamen und Ortsbezeichnungen auch so betont werden, wie es die Dresdner kennen. Denn die müssen sich seit 10. Juli an neue Stimmen in Bus und Bahn gewöhnen. An diesem Tag haben die DVB die Durchsagen in allen Fahrzeugen umgestellt.

Traditionell haben Schauspieler die Durchsagen eingesprochen – so wie es die DVB bei ihnen bestellt haben. Ein aufwendiges Verfahren, wie Dirk Westphal sagt. Denn auch wenn sämtliche Haltestellennamen einmal in der Audiodatenbank waren, bei Baugeschehen und Umleitungen kam das Verfahren schnell an seine Grenzen. „Ein bis zwei Mal im Jahr haben wir die Schauspieler neu beauftragen müssen“, sagt der Sachgebietsleiter. Jedes Mal habe es dann um die zehn Wochen gedauert, bis das neue Material da war. „Es war ja nicht so einfach, zwischen all den Engagements eine Lücke für das Tonstudio zu finden“, zeigt Dirk Westphal Verständnis.

Ansagen werden aus 10 000 Wortschnipseln gebildet

Dennoch hat nicht nur ihm das alles zu lange gedauert. „Jetzt sind wir flexibler“, sagt er und zeigt, was er damit meint. In einem Programm gibt er den Text ein, den die neue Stimme sprechen soll. Sekunden später ist er zu hören. Dirk Westphal nickt zufrieden – die Aussprache scheint zu passen. „Text to speach“ heißt das Verfahren, bei dem geschriebene zu gesprochener Rede wird. Computergeneriert zwar, „aber es ist eine menschliche Stimme“, wie der Sachgebietsleiter betont. Deren Trägerin hat um die 10 000 kleine Wortschnipsel eingesprochen, Wortgruppen oder gar nur Silben, aus denen das Programm ganze Sätze formt. Und das in einer Güte, die Dirk Westphal überzeugt. „Wir hatten uns vor fünf Jahren schon einmal umgesehen, als andere Verkehrsunternehmen auf text to speach gewechselt sind, aber da hat die Qualität nicht gestimmt“, sagt er. Jetzt sei das anders.

Wobei die Umstellung einen langen Vorlauf hat. Seit 2018 arbeiten Dirk Westphal und seine Mitarbeiter bei der Fahrgastinformation daran. 1000 Haltestellennamen wurden in einem ersten Schritt neu generiert. Das war auch ein Testlauf für das Programm, denn nicht immer ist Dirk Westphal im ersten Durchlauf zufrieden. „Wenn die Betonung nicht stimmt, muss nachgearbeitet werden“, sagt er. Das geschieht bei der beauftragten Firma. Spätestens zwei Wochen später ist die nach seinen Wünschen veränderte Tonspur wieder bei den DVB. „Das genügt, unsere Baustellen sind ja meist auf absehbare Zeit geplant“, sagt der Sachgebietsleiter. Außerdem werden nur einmal in der Woche neue Tonspuren in die Fahrzeugcomputer geladen.

Ansagen benennen nun komplette Umleitungsstrecken

Das gestraffte Verfahren hat viele Vorteile. Vor allem Fahrgäste im Bus sollen davon profitieren. Denn für sie hatte die Ansagerstimme in der Vergangenheit oft nur den Rat parat, dass sie sich über die Umleitungen informieren sollten. Eine Standardaufforderung, die kaschieren sollte, dass die im Busverkehr häufiger vorkommenden Umleitungen nicht rechtzeitig eingesprochen werden konnten. „Jetzt werden alle auf den Punkt informiert“, verspricht Dirk Westphal. Das neue System brächte für die Fahrgäste mehr Komfort.

Wobei sich nicht alle nach den ersten Wochen zufrieden gezeigt haben. So hat man sich bei den DVB zwar bemüht, an Althergebrachtem festzuhalten. Deshalb werden die Halte in der Straßenbahn auch weiter von einer Frauenstimme angesagt und die im Bus von einer Männerstimme. Aber insbesondere die neue Frauenstimme fällt auf. Sie klingt enthusiastischer. „Wir hatten einige Rückmeldungen von Menschen, die das am Morgen um 5.30 Uhr als zu anstrengend empfinden“, sagt Dirk Westphal mit einem Schmunzeln. Ansonsten habe er eher Positives gehört. „Vielen wird der Wechsel gar nicht aufgefallen sein“, meint er. Und er selbst ist überzeugt: „Die Ansagen sind klar verständlich – darauf kommt es an.“

Aus vier Stimmen sind zwei geworden – und die sollen bleiben

Bei den neuen Stimmen soll es nun dauerhaft bleiben. Das sind insbesondere für Bus-Fahrgäste gute Nachrichten, gab es in den Bussen wegen mehrerer Wechsel doch zuletzt drei unterschiedliche Stimmen zu hören. Das war in den Straßenbahnen anders. Dort sprach immer die gleiche Schauspielerin die Fahrgastinformationen. „Aber man hörte ihrer Stimme an, dass zwischen manchen Aufnahmen 20 oder 25 Jahre lagen – das passte dann manchmal nicht mehr“, sagt Dirk Westphal. Ein Problem, dass es künftig nicht mehr geben soll. Die neuen Stimmen bleiben schließlich ewig jung.

Von Uwe Hofmann