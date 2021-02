Dresden

Das Pumpspeicherwerk Niederwartha befindet sich im Übergangsbetrieb und wird noch im ersten Quartal dieses Jahres energiewirtschaftlich in die vorläufige Stilllegung überführt. Das teilte Lutz Wiese, Pressesprecher der Vattenfall GmbH, auf Anfrage der DNN mit. „Die zuständige Bundesnetzagentur hat inzwischen anerkannt, dass die Anlage nicht systemrelevant ist.“

Der Handlungsdruck für Dresden steigt

Mit der vorläufigen Stilllegung steigt der Handlungsdruck für die Landeshauptstadt Dresden. Denn wenn das Pumpspeicherwerk stillgelegt ist, gibt es für Vattenfall keinen Grund mehr, den Wasserspiegel im Stausee Cossebaude auszugleichen. Mit der Folge, dass der Spiegel sinkt und ein Badebetrieb in dem beliebten Stauseebad nicht mehr möglich ist. Die Treppen würden nicht mehr ins Wasser, sondern in eine Geröllhalde führen. Aus Sicherheitsgründen könnten Schwimmer nicht mehr in den Stausee gelassen werden.

Ein Schreckensszenario, das die Stadt verhindern will. „Im Zuge sehr konstruktiver Gespräche mit der Stadt Dresden wurde bisher ein gemeinsames Eckpunktepapier zwischen Vattenfall Wasserkraft GmbH und der Stadt Dresden zur Zukunft des Standortes erarbeitet“, erklärte der Vattenfall-Sprecher.

Ziel: Entwicklungs- und Übertragungskonzept

Ziel des Eckpunktepapier sei es, in den kommenden Wochen ein gemeinsames, tragfähiges Entwicklungs- und Übertragungskonzept für das Pumpspeicherwerk zu erarbeiten. „Dabei sollen die bereits geäußerten Interessen der Stadt Dresden im Hinblick auf das Stauseebad Cossebaude berücksichtigt werden“, erklärte Wiese.

Der Fokus von Vattenfall liege auf der Sicherheit der Anlage und einer nachhaltigen Gesamtlösung. „Das Entwicklungs- und Übertragungskonzept soll durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe ausgearbeitet werden. Wir würden es sehr begrüßen, wenn die geplante Arbeitsgruppe nun zeitnah die konkrete Arbeit beginnen könnte“, erklärte der Vattenfall-Sprecher.

Lames hofft auf Zwischenvereinbarung für 2021

Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass die aktuelle Badesaison mit einer Zwischenvereinbarung gesichert werden könne. Die weiteren Ziele könnten nicht kurzfristig abgestimmt werden, sondern bedürften einer komplexen Absprache, so Lames. Der Vertrag zwischen Vattenfall und der Dresdner Bäder GmbH ist bereits Ende 2020 ausgelaufen.

Die Stadt wird Geld in die Hand nehmen müssen, um den Stausee langfristig vor dem Austrocknen zu bewahren. Das kann gelingen, wenn die Stadt die Brunnengalerie weiter betreibt und verdunstetes und versickertes Wasser durch Grundwasser ersetzt. Vattenfall dürfte aber daran gelegen sein, dass Dresden die Verantwortung für die gesamte Anlage übernimmt.

Bäder GmbH prüft Bau eines 50-Meter-Beckens

Sollten sich die Parteien nicht auf ein Konzept einigen, dann kommt Plan B ins Spiel: Die Bäder GmbH prüft bereits den Bau eines 50-Meter-Beckens auf dem Gelände des Stauseebades. Das wäre aber frühestens zur Saison 2023 fertig.

Von Thomas Baumann-Hartwig