Dresden

Mit dem Fahrplanwechsel 2021/22 sollen im Dresdner Norden und dem angrenzenden Umland umfangreiche Änderungen im Buslinienverkehr in Kraft treten. Grund sind neue Wohn- und Gewerbestandorte wie Bosch und veränderte Pendlerströme.

Ziel ist, Pendlern mehr Direktverbindungen in die Stadt zu bieten, den Schülerverkehr zu verbessern, die Gewerbestandorte in Klotzsche besser mit dem Umland zu verbinden und in Klotzsche, Langebrück und Schönborn Defizite in der Erschließung zu beseitigen.

Anzeige

An der Umstrukturierung haben die Stadt Dresden, die Landkreise Bautzen und Meißen und der Verkehrsverbund Oberelbe gemeinsam gearbeitet. Eine entsprechende Vorlage zu den geplanten Änderungen steht jetzt in den betroffenen Dresdner Ortsteilen und den beteiligten Ausschüssen zur Diskussion und soll am 25. März in den Stadtrat zur Beschlussfassung.

Künftig zwei Erschließungspunkte an der Straße „Zur Wetterwarte“

Der Stadtbezirksbeirat Klotzsche hat in seiner Sitzung vom 1. Februar mit sieben Ja-, zwei Neinstimmen und einer Enthaltung letztlich sein OK zur Vorlage gegeben. Allerdings mit einer Änderung. Der Satz „Ein direkter Anschluss des Übergangswohnheims an der Straße „Zur Wetterwarte“ an den ÖPNV muss zwingend gewährleistet sein.“ wurde gestrichen.

Worum geht es? Die Straße Zur Wetterwarte, an der viele Unternehmen angesiedelt sind, wird gegenwärtig durch die Buslinie 70 im 40-Minuten-Takt, zu den Hauptverkehrszeiten im 20-Minuten-Takt, bedient. Das wird mit den Änderungen im Buslinienverkehr nicht mehr so sein.

An der Straße gebe es künftig zwei Erschließungspunkte, erklärte Hannes Lieberoth von den DVB. Der Technologiepark werde wie jetzt auch schon über die Straßenbahnlinie 7 bedient, der Industriepark Nord mit der neuen Linie 77. Die führt von Infineon Nord über den Flughafen, die Elbeflugzeugwerke, den S-Bahnhof Grenzstraße und endet alternierend im Industriegebiet Nord bzw. in Marsdorf.

Umständlicher, das Gesundheitszentrum Klotzsche zu erreichen

Nur dann, wenn der Bus nach Marsdorf fährt, halte er auch an der Haltestelle Ikarusweg auf der Straße Zur Wetterwarte, so Lieberoth. Damit sind nicht nur die Unternehmen in der Mitte der Straße Zur Wetterwarte mit einem ÖPNV schlechter gestellt. Für die Bewohner des Übergangswohnheimes, in dem u.a. Menschen mit Suchtproblemen untergebracht sind, ist es künftig umständlicher, das Gesundheitszentrum Klotzsche zu erreichen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Manko soll aber mit einem neuen On-Demand-Service (Transport auf Anforderung) behoben werden, das mit der Einführung des Busnetzes Nord gestartet werden soll. Allerdings ist dieses Angebot noch nicht beschlossen. Die Vorlage dafür ist noch nicht im Geschäftsgang, weil die Finanzierung des Angebotes geklärt wird.

Im Stadtbezirksbeirat wurde zum einen kritisiert, dass die jetzige Buslinie über die Straße „Zur Wetterwarte“ wegfalle, wo so viele Menschen arbeiten würden. Zum anderen wollte man mit dem Satz „Ein direkter Anschluss des Übergangswohnheims an der Straße „Zur Wetterwarte“ an den ÖPNV muss zwingend gewährleistet sein.“ nicht jetzt schon zwingend festschreiben, was noch gar nicht beschlossen sei.

Von Catrin Steinbach