Dresden

„Wir rasen durch die Zeit und unser Körper zahlt dafür einen hohen Preis“ – mit diesen Worten eröffnete Angelina Whalley die neue Körperwelten-Ausstellung „Am Puls der Zeit“ in Dresden. Sie ist die Kuratorin und Ehefrau des Erfinders Gunther von Hagens. Die Ausstellung habe es so in Deutschland noch nicht gegeben, sagt sie.

Raucherlunge vs. gesunde Lunge

Der Fokus liegt auf der schnelllebigen Zeit und was diese Umstände mit unserem Körper machen. Die Besucher sollen angeregt werden, sich über ihren eigenen Körper bewusst zu werden und was bestimmte Lebensumstände für Folgen haben können – jedoch ohne den erhobenen Zeigefinder, wie Whalley betont. Zu sehen sind beispielsweise eine Raucherlunge und eine gesunde Lunge, der Querschnitt eines übergewichtigen Körpers und der eines Körpers mit gesunder Fettverteilung, aber auch ein Gehirn nach einem Schlaganfall oder nach den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung.

Zur Galerie Am Puls der Zeit: Körperwelten-Ausstellung in Dresden eröffnet

Lebensgroße Tiere neben Menschen-Plastinaten

Ein besonders großes Highlight im wahrsten Sinne des Wortes sind die Tierpräparate. Ausgeliehen aus den Körperwelten der Tiere, wurden in Dresden unter anderem ein Elefant und eine Giraffe aufgebaut – in originaler Größe. Für das Plastinat eines kompletten menschlichen Körpers brauchen die Mitarbeiter in etwa 1500 Arbeitsstunden. „Für den Elefanten haben wir insgesamt drei Jahre und über 60.000 Stunden gebraucht“, berichtet Angelina Whalley. Gunther von Hagens hatte damals die Idee, das Arteriensystem durch Edelstahl zu ersetzen. Somit lässt sich der Elefant in voller Größe und mit allen Körperteilen stabil aufstellen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lesen Sie auch: Ein Besuch bei Gunther von Hagens

Die Ausstellung ist noch bis zum 4. September täglich in der Dresdner Zeitenströmung zu sehen. Montags bis freitags ist zwischen neun und 18 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen zwischen zehn und 18 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.körperwelten.de ab 13 Euro.

Von Lisa-Marie Leuteritz