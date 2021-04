Dresden

Feiern, Fitness-Studio, Konzertbesuch – Corona macht viele Freizeitbeschäftigungen unmöglich. Jammern bringt wenig, neue Hobbys müssen her. Hier berichten vier DNN-Mitarbeiter, wie sie die leeren Stunden mit Drama-Squat, „Villen des Wahnsinns“ oder dem Starren auf ein Glas füllen.

Pamela und die Drama-Squat

Schon mal einen Drama-Squat gemacht? Oder „pee in the woods“ auf dem heimischen Wohnzimmerteppich? Nein? Vielleicht doch, nur unter einem weniger bescheuerten Namen. Die virtuell erfolgreich gewordene Fitness-Ikone Pamela Reif hat in der Corona-Pandemie nochmal ordentlich an Bekanntheit zugelegt. Auch ich habe mich durch ihre Workouts gequält.

Noch im Sommer konnte ich mich im Fitnessstudio austoben, hab hier und da ein paar Gewichte gestemmt oder auf dem Laufband schwitzend Netflix geguckt. Doch dann war Schluss und eine Öffnung ist nicht in Sicht. Nachdem die Waage einen neuen Höchststand anzeigte, reichte es mir. Warum die neu gewonnene Lockdown-Freizeit nicht zum Fitwerden nutzen?

Kleiner Tipp: Mit Wasser gefüllte Weinflaschen ersetzen prima kleine Hanteln. Fehlendes Equipment kann also keine Ausrede sein. Quelle: Anja Schneider

Gesagt, getan. Die Workoutvideos von Pamela Reif sind durchaus angenehm, weil sie nicht redet und einfach loslegt. Viele Videos dauern gerade mal zehn Minuten. Pff, zehn Minuten, nichts leichter als das. Dachte ich. Das Aufstehen am nächsten Morgen belehrte mich eines besseren. Muskelkater, direkt aus der Hölle. Ungefähr sechs Wochen vergnügten Pamela und ich uns fast täglich im Wohnzimmer. Doch irgendwie wurde es langweilig – wenn auch nicht weniger anstrengend. Ich brauchte eine neue Herausforderung.

Gut, dass ich Freunde habe, die zu dieser Zeit ähnliche Sehnsüchte hatten. Ich beschloss, mich noch einmal mit dem Thema Joggen in der freien Natur auseinanderzusetzen – ohne Netflix. Hat bei mir bisher noch nie gut funktioniert. Aber wir setzten uns ein Ziel: 50 Kilometer laufen, vier Wochen Zeit. Das Ganze war meine Idee. Und ich war die Erste, die anfing, daran zu zweifeln. Denn der erste Lauf endete keuchend nach zweieinhalb Kilometern und einem halben Podcast. Wie soll das gehen?!

Zwei Tage später versuchte ich es wieder und nahm mir vor: Ich jogge einfach ganz langsam, Hauptsache, ich schaffe fünf Kilometer. Und siehe da, irgendwie ging’s. Und es ging auch noch neun weitere Male, bis die 50/50km auf meinem Handy aufblitzten. Ziel erreicht. Fazit: Joggen macht immer noch keinen Spaß. Und die Pamela hab ich auch schon länger nicht mehr getroffen. Trotzdem ist der Sport zu Hause ein kleines Corona-Hobby geworden. Und ein Hobby braucht auch mal ne Pause. Nur eins ist die ganze Zeit über hartnäckig am Ball geblieben: Ein „Lockdown“, den niemand mehr versteht.

Die wiederentdeckte Brettspielliebe

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein geliebtes Kindheitshobby den Ausweg aus der coronabedingten Langeweile bietet? Brettspiele. Wer jetzt an Klassiker wie Halma, Mensch ärgere Dich nicht und Scrabble denkt, liegt natürlich richtig.

„Villen des Wahnsinns“ auf unserem Küchentisch. Quelle: Tim Krause

Allerdings hat sich der Brettspielemarkt stark gewandelt. Immer abwechslungsreichere Spiele kommen auf den Markt – thematisch und vom Anspruch klar an Erwachsene gerichtet. Ich verbringe, vor allem durch Corona, viel Zeit vor dem Bildschirm. Entweder für die Arbeit oder als Alternative für die auf Eis gelegte Kulturlandschaft. Brettspiele bieten da eine willkommene analoge Abwechslung.

Als Anfang des Jahres die drei Kilo schwere Packung „Villen des Wahnsinns“ auf unserem Küchentisch stand, machte sich Skepsis breit: „Naja wir können es uns mal anschauen.“ Heute möchte niemand in unserer Wohngemeinschaft die Kombination aus gemeinsamer Interaktion, Wut, (Schaden)Freude und Erleichterung nach einem geschafften Szenario missen. Das neue, oder besser gesagt, wiederentdeckte Hobby aus Kindheitstagen wird mich wohl auch nach der Pandemie begleiten.

Leben im Glas: Spannender als Netflix

Viele legen sich in der Pandemie ein Haustier zu. Ist dafür die Wohnung zu klein, dann sind Pflanzen eine Option. Darum wage ich ein Experiment: Ich lege einen Flaschengarten an. In ein Vier-Liter-Glas mit Klemmverschluss fülle ich Kieselsteine und Erde, in die ich kleine Pflanzen setze. Obendrauf kommt noch etwas Moos. Dann wird das Ganze gegossen und der Deckel verschlossen.

Theoretisch für immer, denn von nun an soll sich das Mini-Waldstück von selbst regulieren, ein Gas- und ein Wasserkreislauf entstehen. Die Tiere im Boden leben von den Waldpflanzen und umgekehrt. In den nächsten Tagen beobachte ich das Mini-Ökosystem ganz genau und entdecke lauter kleine Wunder: Da sind golden schimmernde Käfer, Würmer, Spinnen, Schnecken, nachts tummeln sich dutzende Kellerasseln. Ich schaue den Tieren zu, wie sie sich paaren oder auf Nahrungssuche gehen, der Garten ist in ständiger Bewegung.

Kleiner Waldgarten im Glas. Quelle: Linde Gläser

Für die Pflanzen, die ich im November gesammelt habe, ist in meinem geheizten Zimmer plötzlich Frühling. Sie wachsen und treiben aus, beinahe jeden Tag entdecke ich neue Blättchen. Ich hänge vor dem Glas wie vor einem Bildschirm: Gebe den Käfern eigene Namen, freue mich wie ein kleines Kind über neue Arten, und mache mir furchtbare Sorgen, als plötzlich Teile des Mooses zu schimmeln beginnen.

Meine Mitbewohner verdrehen die Augen, wenn ich jeden Tag aufgeregt von den neuesten Entwicklungen erzähle – aber für mich ist der Flaschengarten gerade spannender als jede Netflixserie.

Wandern wie in Mittelerde

Fast immer, wenn ich durch malerische Landschaften wandere, habe ich die Worte von Bilbo Beutlin im Kopf: „Es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus deiner Tür hinauszugehen. Du betrittst die Straße, und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen.“

Natürlich bin ich in der Realität nicht den Gefahren ausgesetzt, die der von Tolkien geschaffene Charakter im Herr-der-Ringe-Universum bezwingen muss. Dennoch fand ich mich auf Wandertouren schon an Orten wieder, die ich unabsichtlich erreichte. Einfach weil ich mich verlaufen hatte.

Felix und Caroline beim Wandern in der Sächsischen Schweiz. Quelle: privat

Dadurch waren die vorab penibel geplanten Strecken auf einmal doppelt so lang. Doch der kurzzeitig aufkommende Frust darüber wich eigentlich jedes Mal einer fast schon kindlichen Abenteuerlust. Aber nicht nur das fasziniert mich an meinem Hobby, dass ich durch die Coronapandemie wiederentdeckt habe.

Wandern kombiniert für mich Sport, Meditation und Freiheit. Dresden und sein Umland bieten unzählige Routen, die noch dazu ganz einfach zu recherchieren sind. Plattformen dafür sind etwa Outdooractive oder Komoot. Also Brote schmieren, Wanderschuhe binden, Regenjacke nicht vergessen und auf ins Abenteuer.

Von lml/tim/ffo/lg