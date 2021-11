Dresden

Der Frida-Markt und der Parkplatz im Stadtteilzentrum Weißer Hirsch bleiben den Anwohnern und Kunden noch längere Zeit erhalten. Ei­gentlich sollte Ende dieses Jahres der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage auf dem Platz beginnen, aber das Projekt sei „auf unbestimmte Zeit vertagt“. Das teilte der Investor auf DNN-Anfrage mit.

Sanierungsstau und Planungsschwierigkeiten

Investor ist die Münchner Hans-Rudolf-Stiftung, die vor vier Jahren sieben Gebäude in dem „Quartier Weißer Hirsch“ rund um den Dorfplatz an der Bautzner Landstraße und Luboldtstraße erworben hat. Für die Verzögerungen beim Baustart führt der Investor zwei Gründe an. Zum einen habe die Bestandsaufnahme der Häuser und deren bautechnische Bewertung ergeben, „dass das gesamte denkmalgeschützte Ensemble einen erheblichen Sanierungsstau aufweist“, zum Beispiel bei der Dichtigkeit von Dächern und der Tragfähigkeit von Geschossdecken. Es habe dringenden Handlungsbedarf gegeben.

Zum anderen gestalten sich aber auch die Planung für den zukünftigen Frida-Markt, der im Erdgeschoss des Neubaus integriert werden soll, und die Verkehrsführung offenbar schwierig. Darüber war schon bei der Vorstellung des Projekts im Dezember 2019 intensiv diskutiert worden. Nun weist der Investor mit kritischen Worten in Richtung Stadtverwaltung darauf hin, dass „nicht bestehende Planungssicherheit hinsichtlich der Anliefersituation für den Supermarkt“ und „die unterbrochenen Dialoge mit der Landeshauptstadt Dresden zur Lösungsfindung“ die HR-Stiftung bewogen hätten, sich erstmal der Sanierungsmaßnahmen an und in den übrigen Gebäuden zu widmen.

Mietvertrag für den Frida-Markt verlängert

Die Stadt Dresden teilte auf Anfrage nur knapp mit, nach Information des Amtes für Stadtplanung und Mobilität habe der Bauherr das Projekt im Rahmen seiner eigenen Prioritätensetzung vorerst zurückgestellt. Das bestätigt auch der Frida-Betreiber Konsum. Es gebe bislang keine Baugenehmigung und man rechne auch in 2022 nicht mit einer baubedingten Schließung. Man habe „an diesem Standort langfristige Mietverträge“.

In der Tat, bestätigt der Investor, sei der Mietvertrag für den Frida-Markt gerade erst verlängert worden. Es sei der Stiftung „wichtig, die Nahversorgung im Quartier aufrecht zu erhalten“, aber ohne eine gesicherte Anlieferung im Neubauprojekt sei „der weitere Betrieb des Supermarkts am Standort nicht möglich“.

Lesen Sie auch Weißer Hirsch: Neubau mit Frida-Markt und Tiefgarage geplant

Angesichts dieses Dilemmas hat sich der Investor, in Dresden vertreten durch die Thomas Henkel Projektmanagement GmbH (HPM), erstmal darangemacht, Sanierungsarbeiten in den umliegenden Gebäuden systematisch anzugehen. Ein Dach in der Luboldtstraße sei vollständig denkmalgerecht saniert, ein weiteres repariert und teilweise erneuert worden, teilte Projektmanagerin Silke Grombach im Namen des Investors mit. Für zwei Häuser an der Bautzner Landstraße seien Bauanträge, etwa für die Sanierung der Kellerdecken, gestellt und zum Teil bereits bewilligt worden; die Ausführung stehe unmittelbar bevor.

Von Bernd Hempelmann