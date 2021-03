Dresden

Das Angebot liegt auf dem Tisch: Eine Viertelmilliarde Euro will der Berliner Projektentwickler Kurt Krieger in den Kaufpark Nickern investieren. Am Mittwoch stellt er seinen Plan vom Abriss und Neubau des Einkaufszentrums im Bauausschuss vor. Und erwartet ein eindeutiges Votum. Sonst werde er die Pläne in der Schublade versenken und sich verabschieden.

Ein klares Votum zeichnet sich allerdings nicht ab. Die Einzelhändler der Innenstadt haben ihre Bedenken den Fraktionen sehr deutlich mitgeteilt. 30 600 Quadratmeter Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Sortimente wie Schuhe und Bekleidung sind eine deutliche Erweiterung. „Das wird zum großen Problem für das Zentrum“, sagt der Grünen-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Thomas Löser. „Wir haben den Elbepark, wir haben dann den Kaufpark Dresden und die Innenstadt liegt mittendrin.“

Leerstehende Verkaufsflächen in der Innenstadt

Massiver Leerstand auf der Wilsdruffer Straße, leere Verkaufsflächen in der Centrum Galerie und der Altmarkt-Galerie und selbst am Neumarkt – das gibt Löser zu denken. „Als Stadtrat muss ich die gesamtstädtische Perspektive im Blick behalten. Ich sehe, dass ein neuer Kaufpark das Gebiet um Prohlis und Leuben aufwerten kann. Ich bin aber nicht bereit, eine Ausweitung der innenstadtrelevanten Sortimente mitzutragen.“

Das sieht Linke-Bauexperte Tilo Wirtz ähnlich. „An die Sortimente müssen wir ran. Die Innenstadt darf nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.“ Niemandem könne an einem Kaufpark gelegen sein, der leer steht und verfällt. „Aber wir wollen diese Frage ohne Druck entscheiden. Diese Tonlage hätte nicht sein müssen“, meint Wirtz zu der Ansage von Krieger, die auch schon als „Ultimatum“ bezeichnet wurde.

„Auch wenn wir eine lebendige Innenstadt mit florierendem Handel brauchen, sollten wir nicht den Handel am Stadtrand unterbinden“

„Der Bauausschuss hat seine Regularien. Ich wüsste nicht, warum wir diese aufgeben sollen“, erklärt SPD-Baupolitiker Stefan Engel. Der Bebauungsplan „Neuer Kaufpark Nickern“ wird am Mittwoch in erster Lesung behandelt. Heißt: Die Ausschussmitglieder lassen sich von Krieger die Pläne vorstellen. Ein Beschluss ist frühestens in der Ausschusssitzung am 31. März geplant. „Wir Sozialdemokraten haben noch nicht entschieden, wie wir mit den Plänen umgehen“, so Engel.

Die CDU begrüßt die Pläne des Investors. „Auch wenn wir eine lebendige Innenstadt mit florierendem Handel brauchen, sollten wir nicht den Handel am Stadtrand unterbinden“, erklärte Bauexperte Mario Schmidt. Würde die Politik Krieger Steine in den Weg legen, dann werde der Kaufpark die gleiche Entwicklung wie das Otto-Dix-Center oder des KESS mit hohen Leerständen nehmen. „Das müssen wir, bei aller berechtigter Sorge der Innenstadt-Händler, verhindern.“

Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Fraktion, erklärte seine volle Unterstützung für die Pläne. „Herr Krieger investiert in ein verfallendes riesiges Einkaufszentrum. Das ist ein interessantes Angebot.“

Torsten Nitzsche, Bauexperte der Freien Wähler, sieht den Kaufpark nicht in Konkurrenz zur Innenstadt. „Die City kann viel mehr an Flair bieten. Wir müssen das Zentrum attraktiver gestalten.“ Wegfallende Parkplätze, steigende Parkgebühren und ein Verwaltungszentrum in bester Innenstadtlage seien für ihn der falsche Weg.

„Man steigert die Attraktivität der Innenstadt nicht, indem man anderes noch unattraktiver macht“, erklärte Thomas Ladzinski, Baupolitiker der AfD. „Die Investition ist eine große Chance, den maroden Kaufpark Nickern zukunftsfähig zu machen und eine Einkaufsmöglichkeit für die Bürger aus dem Dresdner Südosten und den angrenzenden Gemeinden zu erhalten.“

Von Thomas Baumann-Hartwig