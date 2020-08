Dresden

Anfang nächsten Jahres wollen Stadt und Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit der großangelegten Sanierung der Großenhainer Straße beginnen. Dafür hat der Freistaat nun der Stadtkasse 1,1 Millionen Euro Fördergeld in Aussicht gestellt.

DVB hofft auf Gelder aus Corona-Konjunkturprogramm

Das ist erfreulich, gilt doch das kommunale Straßenbauprogramm als hoffnungslos überzeichnet, weshalb Dresden 2019 und in diesem Jahr einige wichtige Ausbauvorhaben wegen ausbleibender Fördergelder verschieben, andere wie die Reparatur der Carolabrücke auf kreative Weise finanzieren musste. In Sachen Großenhainer Straße gibt es nun jedoch grünes Licht – zumindest für den städtischen Teil des Projekts, der zum Beispiel den Bau ordentlicher Radverkehrsanlagen vorsieht.

Bei den Verkehrsbetrieben, die Hauptprojektträger sind, wartet man dagegen noch auf Fördergeld. Das sei jedoch kein Grund zur Sorge, wie DVB-Sprecher Falk Lösch versichert. Hintergrund ist das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturprogramm, mit dem der Bund einen wirtschaftlichen Abschwung durch die Coronapandemie abdämpfen will. Es sieht auch eine Förderung des Nahverkehrs vor. Um an Gelder aus dem üppig gefüllten Topf zu gelangen, müssen die Verkehrsbetriebe jedoch ihren eigentlich auf Landesmittel gemünzten Fördermittelantrag an die Bedingungen des Bundes anpassen. „Das geschieht gerade, im September wollen wir alle Unterlagen zusammenhaben“, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch.

2021: Barrierefreiheit für Liststraße und Großenhainer Platz

Dabei geht es um Fördermittel für den Ausbau sämtlicher noch ausstehender Abschnitte. Gebaut werden soll ab Januar 2021 jedoch zunächst zwischen Conradstraße und Riesaer Straße. Dort werden Langsamfahrstrecken beseitigt und die Haltestellen Großenhainer Platz und Liststraße barrierefrei ausgebaut. Erstere hat durch den Schulcampus Pieschen enorm an Bedeutung gewonnen, der in der Nähe entstanden ist. Letztere ist ein wichtiger Umsteigepunkt zwischen den Linien 3 und 13.

Wesentlicher Antrieb für den Ausbau ist es jedoch, die Strecke der Linie 3 für die neuen, breiteren Stadtbahnwagen fit zu machen. Dafür müssen die Gleise weiter auseinandergelegt werden, damit sich die breiteren Straßenbahnen auf der Großenhainer Straße begegnen können. Das geschieht in den Jahren 2022 in dem Abschnitt der Hansastraße unter den Gleisen des Neustädter Bahnhofs und 2023 zwischen der Riesaer Straße bis kurz vor dem bereits erneuerten Trachenberger Platz – so der Plan. Eine Bundesförderung würde das Projekt auf sichere Füße stellen. Und gleichzeitig auch die eher klammen Fördertöpfe des Freistaats entlasten.

