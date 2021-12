Dresden

Am Montagvormittag fand die erste Testfahrt der neuen Dresdner Straßenbahn statt. Die Bahn des Herstellers Alstom verließ dafür den Betriebshof Gorbitz für eine kurze Rundfahrt zum Endpunkt Pennrich und zurück. Dabei überprüfen die Techniker an den Haltestellen, ob die Tram mit den Bahnsteigkanten kollidiert und generell funktioniert. Das neue Modell soll erst im Frühjahr im Linienbetrieb zum Einsatz kommen, es stehen also noch einige Testfahrten bevor.

Von SP