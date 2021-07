Dresden

Ein Schatten huscht hinter den Brettern vorbei. Dann ist es ganz still. Johannes Strümpfel schraubt vorsichtig das Holz an der Rückseite des Brutkastens im Turm der Dresdner Versöhnungskirche ab. Zum Vorschein kommen vier flauschige Haufen. Zum ersten Mal werden hier die frisch geschlüpften Turmfalken beringt. „Den Nistkasten gibt es schon einige Jahre. Aber es hat sich niemand darum gekümmert“, berichtet der ehemalige Kirchenvorstand.

Fünf Eier, vier Küken

Vor etwa vier Jahren wurden immer wieder kreisende Turmfalken um die Kirche herum gesichtet. Deshalb entschied sich die Stadt, einen Nistkasten zu installieren. Ob dieser dann genutzt wurde, hat keiner geprüft. Doch Johannes Strümpfel wollte es in diesem Jahr genauer wissen. „Mein Schwager ist Hobbyornithologe und hat mich inspiriert, doch mal nachzuschauen“, erzählt er. Und siehe da, fünf Eier lagen im Kasten. Vier Küken haben es aus der Schale geschafft und warten nun täglich mehr oder weniger geduldig auf die Nahrungsmitbringsel der Eltern.

Zur Galerie Vier Küken bekommen einen Ring fürs Leben.

Neben Johannes Strümpfel steht Dirk Hanke. Er beringt Greifvögel und Eulen ehrenamtlich, hat seine Prüfung dafür 2003 an der Vogelwarte Hiddensee abgelegt. Behutsam greift er in den Nistkasten und holt ein Küken nach dem anderen heraus. Während die ersten drei keinen Mucks von sich geben, schimpft das vierte und gleichzeitig größte Küken laut vor sich hin. „Dieses ist etwa 14 Tage alt“, schätzt Dirk Hanke. Nach einem kurzen Check nimmt er sich einen Ring und befestigt diesen vorsichtig mit einer entsprechenden Zange oberhalb der Kralle. So locker, dass er sich problemlos bewegen lässt und so fest, dass er nicht über die Krallen rutscht.

Weniger Turmfalken im Stadtgebiet

Wie viele Turmfalken es gegenwärtig im Stadtgebiet gibt, könne man noch nicht sagen, heißt es aus dem Dresdner Umweltamt. Die Brut habe aufgrund des kalten Frühjahrs spät begonnen und ehrenamtliche Naturschützer seien noch dabei, den aktuellen Bestand zu erfassen. In den vergangenen Jahren seien es aber weniger geworden. „Neben dem teils recht kalten letzten Winter macht sich die zunehmende Bebauung von Freiflächen in der Stadt bemerkbar, die als Nahrungsflächen verloren gehen. Im Frühjahr wurden einige Bruten begonnen, die dann wegen des kalten Wetters abgebrochen worden sind“, sagen die Verantwortlichen im Umweltamt.

Auch Maßnahmen gegen Tauben, wie Spikes oder Netze würden die Turmfalken immer wieder verletzen, teilweise sogar tödlich. Insgesamt gibt es derzeit rund 250 Nistkästen in der ganzen Stadt. Mehr sollen es erstmal nicht werden, da die vorhandenen schon nicht alle genutzt werden, heißt es aus dem Umweltamt.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer die heimische Vogelwelt etwas genauer betrachtet, entdeckt immer wieder beringte Vögel. Doch warum macht man das? „Wir können damit lernen, wie standorttreu die Tiere sind, wie alt sie werden, wie viel Nachwuchs sie haben und viele weitere Infos bekommen“, erklärt Dirk Hanke die Hintergründe der Beringung.

Er selbst hat unterschiedlichste Größen dabei. Die ganz großen Ringe sind beispielsweise für Mäusebussarde und Milane gedacht, die kleinsten für Singvögel, wie den Laubsänger. Auf den Ringen steht jeweils eine fortlaufende Nummer. Die trägt Dirk Hanke zunächst in sein kleines Büchlein ein und später am PC in eine spezielle Datenbank. Wird ein Vogel mit einem Ring aus seinem Bestand gefunden, wird er kontaktiert. Meistens sind die Tiere dann bereits tot, berichtet Hanke. Doch es gibt auch schöne Erlebnisse: „Einmal wurde ein von mir beringter Turmfalke in Norditalien gefunden. Er war verletzt, konnte aber wieder aufgepäppelt und in die Natur zurückgelassen werden“, erzählt der Naturliebhaber.

Von vier Küken werden nur zwei überleben

Seit 2009 hat Dirk Hanke nach eigenen Aussagen 1900 Greifvögel und Eulen beringt, davon 1305 Turmfalken. Nun kommen vier weitere dazu. Während das stärkste Küken in einem kleinen Eimer wartet, sind die Geschwister an der Reihe. Geduldig lassen sie das Prozedere – was keine fünf Minuten dauert – über sich ergehen. Das kleinste Exemplar ist nach Hankes Schätzungen gerade sieben Tage alt und besitzt noch seinen Eizahn oberhalb der Schnabelspitze. Damit brechen die Tiere die Schale auf und friemeln sich Stück für Stück aus dem Ei. Zwar ist das Jüngste gerade mal halb so groß wie seine Geschwister, Sorgen um das Überleben macht sich Dirk Hanke jedoch nicht: „Sie sehen alle wohlgenährt aus.“ Trotzdem sind die Aussichten für die gesamte Brut weniger rosig: „Von allen vieren werden statistisch gesehen nur zwei das erste Jahr überleben.“ Der Grund dafür sei ganz einfach die Unerfahrenheit.

Vier Küken sind für eine Brut mitten in der Stadt ein guter Durchschnitt. „In der Regel sind es zwischen drei und fünf Küken. Auf dem Land können es auch mal sieben sein“, sagt Dirk Hanke. Nachdem alle ihren Ring erhalten haben, setzt sie der hauptamtliche Grundschullehrer wieder zurück in den Nistkasten. Draußen wartet die Mutter schon ungeduldig. Johannes Strümpfel schraubt das Brett zurück an den Kasten und die Küken kuscheln sich wieder zusammen. Das wird wohl der erste aufregende Tag in ihrem jungen Vogelleben gewesen sein.

Von Lisa-Marie Leuteritz