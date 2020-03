Dresden-Monopoly: Was die Käufer für ihr Geld bekommen

Dresden

Nach einem Jahr ist die Wartezeit vorbei: Seit Montag ist die Edition von Monopoly Dresden am Markt. Die Erwartungen an das Brettspiel waren hoch, was nicht zuletzt an der vielversprechenden Ankündigung der Initiatoren der Zwickauer Agentur polar|1 lag: „...Mit der Monopoly Stadtedition Dresden findet diese Vielfalt nun auch ihren Weg auf das bekannteste Brettspiel der Welt.“ Und was bekommen die Dresdner nun für ihre rund 50 Euro?

AOC Immobilien als Wahrzeichen der Neustadt

3500 Dresdner sendeten nach eigenen Angaben ihre Vorschläge an die Initiatoren. Diese beinhalteten Straßennamen und Sehenswürdigkeiten gleichermaßen. Ein Herzenswunsch der Dresdner sei es etwa gewesen, dass die bunte und vielfältige Neustadt ihren Weg in das Spielbrett findet. Dem sind die Initiatoren nachgekommen – mit dem Bischofsplatz. Das Bild zum Spielfeld: AOC Immobilien.

„Zahlreiche Sehenswürdigkeiten haben es auf Verpackung und Spielfeld geschafft, aber längst nicht alle, dafür fehlte einfach der Platz“, sagte Florian Freitag, Geschäftsführender Gesellschafter von polar|1. Dementsprechend kommen im Spielbrett unterschiedliche Stadtteile vor, etwa die Prager Straße und der Dr.-Külz-Ring im Zentrum. Stellvertretend für Striesen stehen der Fetscherplatz mit einem Bild der Mobicol-Debitel und die Schandauer Straße mit Kreusch Immobilien.

Auch weniger populäre Straßen wurden berücksichtigt, so auch die Semperstraße in der Südvorstadt. Was es dort zu sehen gibt: den Immobilienmakler Immo Tip. So ließe sich die Liste der Partner und Sponsoren weiterführen, die in dem Brettspiel anstelle von den tatsächlichen Straßen und Plätzen mit Fotos verewigt wurden.

Goldener Reiter als Spezialfigur

Ein Highlight der Edition ist immerhin der Goldene Reiter als Spielfigur. Auch Dresdens weltberühmten Attraktionen wie der Frauenkirche und dem Zwinger sind eigene Felder gewidmet – ebenso wie den Sponsoren DVB, Gläserne Manufaktur und DDV Mediengruppe.

Wer also noch keinen Überblick über Immobilienmakler und andere Unternehmen Dresdens hat, bekommt ihn mit der neuen Monopoly Edition – für 49,95 Euro, erhältlich in allen DDV-Shops und ab dem 9. März in weiteren Geschäften von Partnern.

Von SL