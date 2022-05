Dresden-Mobschatz: Neues Feuerwehrhaus geht 2023 in Betrieb

Dresden

Die Dresdner Ortschaft Mobschatz bekommt ein neues Feuerwehr-Gerätehaus. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Maximilian Vörtler legten Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) und der Leiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes Michael Katzsch am Freitag den Grundstein für das Gebäude.

Es entsteht auf dem Grundstück an der Straße „Zur Schmiede“, Ecke „An der Autobahn“ und ersetzt den sanierungsbedürftigen Bau am Tummelsgrund aus dem Jahr 1980. Die Arbeiten hatten Anfang Oktober 2021 begonnen. Ende 2023 soll der Bau nutzbar sein.

„Wichtiger Schritt in die Zukunft“

Das Feuerwehrhaus bietet den 49 ehrenamtlichen Brandbekämpfern drei Stellplätze für ein Löschfahrzeug, ein Mannschaftstransportfahrzeug und ein Reservefahrzeug. Die Nutzfläche von 940 Quadratmetern verteilt sich auf das Erd- und das Obergeschoss.

Ein Gründach bietet im Sommer Wärmeschutz und dient gleichzeitig dazu, Regenwasser zurückzuhalten. Insgesamt kostet das Gerätehaus etwa vier Millionen Euro. Der Freistaat fördert das Vorhaben mit 420 000 Euro.

„Der Neubau [...] ist für unsere Kameradinnen und Kameraden der Stadtteilfeuerwehr Mobschatz ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft“, sagte Michael Katzsch. Mit viel Engagement würden sie das gesamte Bauvorhaben begleiten und sich einbringen, „damit das Feuerwehrhaus für das ehrenamtliche Engagement in der Einsatzabteilung, in der Jugendfeuerwehr wie auch in der Alters- und Ehrenabteilung solide Voraussetzungen bietet.“

Von ffo