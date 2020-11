Dresden

Handynutzer schauten kopfschüttelnd auf das Display ihres Gerätes: „SIM-Karte nicht registriert“, lautete die Fehlermeldung. „ist die Rechnung bezahlt“, schoss vielen als erster Gedanke durch den Kopf. Aber damit hat das Problem nichts zu tun: Das Mobilnetz von Vodafone in Dresden ist seit dem späten Mittag gestört. Telefonieren oder das Senden und Empfangen von Nachrichten ist nicht möglich.

Besonders bösartige Störungsmitteilung

Wird normalerweise die Fehlermeldung „kein Netz“ angezeigt, so hat sich diese Störung eine besonders bösartige Mitteilung ausgedacht: Dass die Karte nicht registriert ist, klingt nach einem individuellen Problem. Entsprechend groß war das Kundenaufkommen in den Vodafone-Shops in der Innenstadt. Die Kundenberater beruhigten die aufgeregten Handynutzer und teilten mit, dass die Störung am Nachmittag behoben sein soll. So gegen 16 oder 17 Uhr.

Offenbar handelt es sich um ein größeres Problem. Kunden in ganz Deutschland meldeten Probleme mit dem Netz auf einer Internetseite. Überall wurde vom Fehlercode mit der SIM-Karte berichtet.

Von Thomas Baumann-Hartwig