Dresden

Mit der App „PayByPhone“ können Autofahrer in Dresden jetzt bequem ihr Parkticket per Handy bezahlen und auch von unterwegs aus verlängern. „Die Suche nach dem nötigen Kleingeld entfällt, ebenso wie die Angst vor einem Knöllchen. Denn die App erinnert rechtzeitig vor Ablauf der Parkzeit“, so der Geschäftsführer von „PayByPhone“. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) führte er mit der App einen symbolischen Parkvorgang am Rathaus in der sächsischen Landeshauptstadt durch. Damit ist „PayByPhone“ offiziell in mittlerweile 12 deutschen Landeshauptstädten und 330 Städten vertreten.

Mit der App könne auf allen 6000 öffentlichen, kostenpflichtigen Parkplätzen im gesamten Stadtgebiet geparkt werden – die App weise auf die nutzbaren Stellflächen hin. Zu den städtischen Gebühren am Parkautomaten kommt lediglich eine Servicegebühr in Höhe von zehn Prozent der Parkgebühren hinzu. Bis zum Jahresende erhalten zudem alle herkömmlichen Parkautomaten einen Hinweis-Aufkleber.

Mit der Einführung von PayByPhone wird ein weiteres zentrales Ziel aus der Stadtkooperation zwischen Volkswagen und der Landeshauptstadt Dresden umgesetzt. 2016 schlossen beide Parteien eine Übereinkunft mit dem Ziel, Dresden als Modellstadt für nachhaltige und integrierte urbane Mobilität zu entwickeln. Danny Auerswald, Standortleiter der Gläsernen Manufaktur: „Die Einführung von PayByPhone ist das jüngste Erfolgsbeispiel, denn damit ist Dresden wieder ein Stück digitaler. Und logisch: PayByPhone gehört zum Volkswagen Konzern, Volkswagen gehört mit der Gläsernen Manufaktur zu Dresden.“

Die App kann kostenlos im App oder Google Play Store heruntergeladen werden. Sie funktioniert mittels GPS. Über eine elektronische Kennzeichenabfrage kann die Verkehrsüberwachung dann überprüfen, ob für das jeweilige Fahrzeug ein Handyparkschein gelöst wurde.

Weitere Informationen unter www.paybyphone.de

Von Clarissa Seiferheldt