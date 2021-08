Dresden

Braucht Dresden wirklich eine weitere Elbbrücke? Man kann nie wissen, denkt sich zumindest das Stadtplanungsamt und plant. Was soll es auch sonst tun? Konkret wird auf Geheiß des Stadtrats untersucht, ob und an welcher Stelle ein solches Bauwerk Pieschen und die Ostrainsel verbinden kann. Je nach Variante würden Kosten von 42 bis 70 Millionen Euro im Raum stehen. Nach heutiger Schätzung. Wir haben es ja. Vor allem aber haben wir anscheinend nichts Wichtigeres zu tun.

„Nice to have“, würden die Engländer sagen. Heißt: ganz schön, aber nicht wirklich nötig. Natürlich wäre eine solche Brücke eine schöne Abkürzung beziehungsweise Alternative für Radfahrer. Zumal Autoverkehr auf dieser Brücke nicht vorgesehen ist. Dafür soll aber die Straßenbahn über die Elbe rollen. Das dürfte dann endgültig der Meilenstein in der Verkehrs- und Klimawende sein. Fragt sich nur, warum die Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe einfach nicht in Begeisterung ausbrechen wollen. Vielleicht haben sie andere Sorgen.

Liste der Notwendigkeiten ist lang

Tatsächlich ist dieser Brückenplan ein alter Hut, er stammt aus den 1990er Jahren, als die Fachbürgermeister in Dresden noch Dezernenten hießen und ein gewisser Ingolf Roßberg (die Jüngeren googeln bitte mal) die Stadtentwicklung verantwortete. Damals bewarb sich Dresden – letztlich erfolglos – um die Ausrichtung der Internationalen Gartenschau. Um den geplanten Massenansturm zu bewältigen, kam die Brücke ins Spiel. Als dann vor zehn Jahren der 33. Deutsche Evangelische Kirchentag nach Dresden kam, stellte sich heraus, dass ein solcher Andrang auch ohne Brücke kein Problem war.

Hat also Dresden wirklich nichts besseres zu tun mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag? Wie wäre es mit der Sanierung des Blauen Wunders, der Königsbrücker Straße oder der Stauffenbergallee? Oder mit mehr, besseren und breiteren Radwegen? Mit sanierten Fußwegen, die heute gesperrt sind? Die Liste der Notwendigkeiten ist lang. Aber immerhin droht beim Bau der Verbindung Pieschen – Ostragehege nicht die Aberkennung des Welterbetitels. Der ist ja schon weg.

Von Dirk Birgel