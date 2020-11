Dresden

Die Gerchgroup AG aus Düsseldorf hat die Finanzierung für das Vorhaben „Quartiere am Blüherpark“ in Dresden sichergestellt und den Kaufpreis in der vertraglich vereinbarten Frist gezahlt. Das teilte der Projektentwickler am Donnerstag mit. Senior Finanzierer ist die Landesbank Hessen-Thüringen ( Helaba). Der Finanzdienstleister Collineo beteiligt sich über eine von ihm gemanagte Gesellschaft an der Finanzierung des Grundstücksankaufs und der Entwicklung des Quartiers.

Hohes Wertschöpfungs- und begrenztes Rückschlagspotenzial

„Wir sind froh, dass wir mit der Helaba und Collineo zwei starke Finanzierungspartner für das Projekt gewinnen konnten. Das gegenseitige Vertrauen aufgrund der bestehenden Beziehungen ist insbesondere in diesen Zeiten ein wesentlicher Erfolgsfaktor“, sagte Dominique Gutsmann, der im Vorstand der Gerchgroup AG für die Finanzierungen verantwortlich ist.

Dirk Bergander, Geschäftsführer von Collineo, sagte: „Mit der gemeinsamen Finanzierung setzen die Helaba, Collineo und die Gerchgroup ihre seit Jahren erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit fort.“ „Die gemeinsame Transaktion setzt innerhalb der erfolgreichen Zusammenarbeit der Partner auch die Reihe ganz besonderer Lagen mit hohem Wertschöpfungs- und gleichzeitig begrenztem Rückschlagspotenzial fort. Solch hervorgehobene Lagen sollten in jeder Marktphase finanzierbar bleiben“, betonte Heleba-Spitzenmanager Fritz Müller.

Für ein Baufeld besteht schon Baurecht

Die Gerchgroup AG hat das ehemalige Robotron-Areal in der Innenstadt Ende 2019 gekauft und plant dort die Entwicklung eines neuen Quartiers. Neben einer überwiegenden Wohnnutzung entstehen Einzelhandels- und Büroflächen in zentraler Innenstadtlage. Das rund 100 000 Quadratmeter große Areal zwischen Grunaer Straße, St. Petersburger Straße und Blüherstraße erstreckt sich über vier Projektteile mit verschiedenen Teilbauabschnitten. Für ein Baufeld liegt bereits Baurecht vor. Für die anderen Baufelder werden gegenwärtig die Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit der Stadt erarbeitet, so ein Sprecher des Projektentwicklers.

Das Gesamtinvestitionsvolumen gibt die Gerchgroup mit einer Milliarde Euro an. Der Baubeginn ist für 2022 geplant. „Wir haben die Grundstücke ja erst vor einem knappen Jahr erworben. Es wäre erstaunlich, wenn der Bau schon begonnen hätte“, erklärte Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender der Gerchgroup, auf DNN-Anfrage. Gegenwärtig erarbeite das Unternehmen die Bauanträge und werde diese dann zur Genehmigung einreichen.

Seit 2015 Wohnquartier auf dem Gelände geplant

Zunächst hatte der Kasseler Projektentwickler Immovation seit 2015 das Projekt „Lingner-Altstadtgärten“ auf dem Robotron-Areal konzipiert. Bis zu 3000 Wohnungen kündigte das Unternehmen an und ließ die Robotron-Gebäude Atrium I und das Rechenzentrum abreißen. 2019 verkaufte Immovation das Vorhaben weiter.

Die Gerchgroup ist ein bundesweit agierender Projektentwickler mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen wurde Ende Oktober 2015 gegründet. Aktuell realisiert die Gerchgroup nach eigenen Angaben ein Volumen von rund fünf Milliarden Euro. Weitere Projektankäufe stehen kurz bevor, so der Projektentwickler.

