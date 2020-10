Im Rahmen der Ausstellung „Krieg Macht Nation“ sind im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr Dresden auch einst populäre Schlachtengemälde zu sehen. So etwa „Das Königlich Sächsische 2. Jäger-Bataillon Nr. 13 in der Schlacht von Sedan am 1. September 1870“ von Theodor von Götz.