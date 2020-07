Dresden

Das Dresdner Bündnis „ Mietenwahnsinn stoppen“ und Anwohner der Stauffenbergallee rufen am Donnerstag zu einer Fahrraddemonstration auf. Diese soll um 16 Uhr an der Stauffenbergallee beginnen und zum Büro eines Immobiliendienstleisters am Käthe-Kollwitz-Ufer führen. Von dort es soll es weiter bis zur Messe gehen, in der zur gleichen Stunde der Stadtrat tagt. Dort wollen die Teilnehmer „die längst versprochenen Milieuschutz-Satzungen einfordern“, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses.

An vielen Stellen der Stadt seien städtische Wohnungen mit relativ niedrigen Mieten an private Investoren verkauft worden, heißt es im Aufruf zur Demonstration. Die betroffenen Wohngebäude an der Stauffenbergallee seien bereits dreimal weiterverkauft worden. Dringend notwendige Sanierungen seien nicht durchgeführt worden. Offenbar spekuliere der Besitzer mit dem Auszug der Mieter, um dann die Wohnungen zu sanieren und teurer vermieten zu können, vermutet das Bündnis.

Die Forderungen: Ein sofortiger Stopp aller Zwangsräumungen und Abschiebungen bis Ende 2022 in Dresden, die Verabschiedung von Milieuschutz-Satzungen für besonders von Verdrängung bedrohte Gebiete wie Friedrichstadt und Neustadt sowie die sofortige Einführung einer wirksamen Mietpreisbremse in Form eines Mietendeckels, heißt es.

