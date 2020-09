Dresden

Der Normalzustand war nur von kurzer Dauer: Seit vergangenem Mittwoch steht der Aufzug wieder still. „Dass ich meinen Lebensabend so verbringen muss, hätte ich mir nicht träumen lassen“, sagt der 86-jährige Rentner Siegfried Bracke bitter. Er fühle sich wie ein Tiger im Käfig.

Dresden-Prohlis, Berzdorfer Weg: Seit 1977 wohnt Bracke mit seiner ein Jahr älteren Frau Marianne in dem Zehngeschosser. Dieses Jahr steht für ihn unter keinem guten Stern: Schon im Frühjahr war der Aufzug länger als einen Monat defekt. Als dieser endlich wieder ging, hatte er laut Bracke Aussetzer: „Man hat sich immer gefragt, ob man wieder hochkommt, wenn man nach unten gefahren ist.“

Tragedienst bringt Einkäufe in die Wohnung

In der vergangenen Woche nun das endgültige Aus. Der Aufzug steht wieder. Der Vermieter, der Immobilienkonzern Vonovia, hat einen Tragedienst eingerichtet, der den Mietern die Einkäufe in die Wohnungen trägt. „Das ist eine Hilfe“, räumt der Rentner ein, „aber meine Frau soll sich bewegen. Wir laufen jetzt auf dem Flur auf und ab.“ An der frischen Luft sei Bewegung aber etwas ganz anderes.

Vonovia-Sprecher Matthias Wulff sagt: „Wir bedauern die Einschränkungen für unsere Mieter. Das ist keine schöne Situation, und wir versuchen, sie so schnell es geht zu lösen.“ Als Sofortmaßnahme habe das Unternehmen Tragedienste für Personen und Einkäufe eingerichtet, die auch genutzt würden.

Wie lange dauert die Reparatur diesmal?

Das Aufzugsunternehmen habe das defekte Bauteil – es handelt sich um den Frequenzumrichter – ausgebaut und in eine Fachwerkstatt geschickt. „Wenn es repariert werden kann, wird es nach erfolgter Reparatur wieder eingebaut. Wenn das nicht möglich ist, muss ein Ersatz her“, so der Vonovia-Sprecher. „Wir sind dran, dass unser Partnerunternehmen so schnell wie möglich arbeitet.“

Bereits im Frühjahr hatte der Frequenzumrichter seinen Geist aufgegeben. Letztlich musste das Bauteil damals in England repariert werden, ehe es wieder eingebaut werden konnte. „Ich hoffe, dass es diesmal schnell geht“, sagt Siegfried Bracke.

Von Thomas Baumann-Hartwig