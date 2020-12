Dresden

Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte Ende April 2020 am Amalie-Dietrich-Platz: Ein Mann lief in Gorbitz Amok und stach in zwei Hochhäusern wohl wahllos auf drei Flüchtlinge unterschiedlicher Herkunft ein. Der Täter wurde noch vor Ort verhaftet: Khalid O. „Er war völlig entspannt und ließ sich widerstandslos festnehmen, in seinen Hosentaschen hatte er drei Messer“, erzählte ein Polizist später. Der mutmaßliche Messerstecher war der Polizei bereits bekannt: Er hatte die Nacht zuvor im Gewahrsam im Revier West verbracht.

Seit Mittwoch muss sich Khalid O. im Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Eritreer versuchten Totschlag in drei Fällen, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung vor. Der 25-Jährige wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. So kann über das Motiv für die Messerattacken nur spekuliert werden – da ist von Streit die Rede.

Drei Wohnungen, drei Angriffe

Laut Anklage hatte der 25-Jährige gegen 8.30 Uhr zunächst im Hochhaus Amalie-Dietrich-Platz 9 versucht, einem Mann ein Messer in den Hals zu rammen. Das Opfer wehrte sich, es kam zu einer Rangelei, wobei das Messer über den Balkon flog. Der Eritreer attackierte das Opfer mit weiteren Messern und flüchtete dann.

Opfer Nummer zwei war ein Mann in der sechsten Etage, dem Khalid O. auf dem Flur ein Messer in den Brustkorb und den Bauch rammte. Der Angeklagte ging in die Wohnung des Opfers und zog sich dessen Jacke an. Er muss auch mehrmals mit dem Aufzug hoch-und runtergefahren sein. Nachbarn vertrieben den Eritreer dann mit einem Besenstiel.

Khalid O. haute ins Nachbarhochhaus ab und ging in die Wohnung eines Bekannten. Da der noch schlief, wartete der Angeklagte mit dem Messer in der Hand, bis dieser erwachte. Dann versuchte er, auch ihm ein Messer in die Brust zu stoßen. Das Opfer wehrte die Stiche ab, verletzte sich an der Hand, sprang dann in Panik aus der zweiten Etage und verletzte sich dabei am Knie.

Polizei-Großaufgebot unbemerkt von der Öffentlichkeit

Von dem Sprung haben die Polizisten, die vor Ort waren, allerdings nichts mitbekommen. Nicht die einzige Ungereimtheit: An jenem Morgen war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Einer breiteren Öffentlichkeit blieb der Fall zunächst unbekannt. Von der Polizei kam keine Information, dann plötzlich aber ein Zeugen-Aufruf wegen einer Messerstecherei in Gorbitz.

Es gibt noch einigen Klärungsbedarf. Der Prozess wird fortgesetzt, zunächst sind sechs weitere Verhandlungstage geplant.

Von Monika Löffler