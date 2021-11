Dresden

Tom* und Mandy* engagieren sich seit Jahren in Dresdner Musik-Kollektiven, die regelmäßig illegale Freeteks veranstalten. Nach dem brutalen Angriff am 30. August 2020 beriefen Szene-Akteure ein internes Treffen mit rund 40 Teilnehmern ein – darunter die beiden Interviewpartner. Gemeinsam loteten sie die Zukunft der Freetek-Kultur aus.

Wie hat die Szene auf den Messerangriff reagiert?

Mandy: Das war ein Schock für uns alle. Jeder fragte sich, ob solche Taten von nun an öfter passieren, ob es ein Sicherheitsrisiko auf Freeteks gibt.

Tom: Als Konsequenz daraus haben sich verschiedene Akteure der Szene getroffen, sich gefühlt das erste Mal überhaupt an einen Tisch gesetzt. Wir sprachen intensiv über den Vorfall, versuchten, angemessen darauf zu reagieren.

Gab es ein derartiges Zusammenkommen in der Vergangenheit nicht?

Tom: Zumindest nicht in der Form. Die Freetek-Szene ist kein geschlossenes System. Vielmehr handelt es sich um eine heterogene Masse an Menschen, die in solche Partys involviert sind.

Ausgereiftes Erste-Hilfe-Konzept

Und was hat das Treffen gebracht?

Tom: Es haben sich verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die sich künftig etwa um Erste-Hilfe-Kurse bemühen wollen. Die Messerstecherei war ein besonders brutales Beispiel dafür, was passieren kann.

Mandy: Generell ging es um die Frage, wie wir künftig mit Katastrophen jeglicher Art umgehen wollen. Sollten Besucher einen Krankenwagen benötigen, müssen wir Zeit überbrücken. Das ist in einem Freetek-Rahmen schwieriger als im Club. Die Partys finden schließlich an abgelegenen Orten statt.

War ein Erste-Hilfe-Konzept denn noch nie ein Thema bei derartigen Events?

Mandy: Es basiert alles auf einem DIY-Level (zu deutsch: Mach es selbst, Anm. der Redaktion). Eine Freetek ist keine Dienstleistung, anders als ein Clubbesuch. Vorgegebene Strukturen gibt es nicht. Vielmehr lässt sich eine Party als ein freiwilliges Miteinander verstehen.

Tom: Zumal die Bandbreite an Events echt riesig ist: Es fängt bei denen an, die ihre Boxen aus der WG in den Wald stellen und hört bei solchen auf, die riesige Raves mit mehreren tausend Besuchern organisieren. Vor allem für Kollektive, die zum ersten Mal eine Party organisieren, ist es eine immense Herausforderung, von Anfang an ein Erste-Hilfe-Konzept in all seinen Facetten mitzudenken.

Mandy: Natürlich gab es auch in der Vergangenheit immer jemanden, der sich mit Erste-Hilfe auskannte. Aber zukünftig sollen mehr Besucher darin geschult sein.

„Nazis sind nicht willkommen“

Also sind Besucher auf eigenes Risiko zu einer Party gegangen?

Mandy: Das würde ich nicht so sagen. Zum Selbstverständnis der Freetek-Kultur gehört unter anderem der Punkt: „Übernimm Verantwortung“. Dazu gehört auch, sich um Besucher zu kümmern, denen es nicht gut geht.

Wie erklärt Ihr euch, dass sich ein Gewalttäter auf der Party am 30. August 2020 rumtreiben konnte?

Tom: Jeder, der die Koordinaten für die Party hat, kann kommen. Es gibt schließlich keinen Einlass. Der Täter hatte die Info vermutlich über Freunde erhalten. Mundpropaganda also. Darauf haben wir keinen Einfluss. Mittlerweile ziehen Freeteks auch ein deutlich größeres Publikum an als noch vor einigen Jahren.

Freeteks ziehen vor allem jüngere Menschen an. Quelle: privat

Laut Gerichtsurteil war der damals 16-jährige Täter ein Rechtsextremist. Kommt es häufiger vor, dass sich Rechte unter die Feierenden mischen?

Mandy: Probleme mit Nazis gibt es schon länger auf Teks. Dass sind keine Massen, die aufkreuzen, eher Einzelpersonen. Die Szene ist bei dem Thema gespalten: Auf manchen Partys sind Rechte klar unerwünscht, auf anderen dürfen sie kommen, solange sie sich nicht aggressiv verhalten.

Die Hoffnung ist, dass Nazis ihre Ansichten ändern, wenn sie sehen, wie friedlich alle miteinander tanzen. Ganz generell hängt es aber von den Besuchern ab, ob Rechtsextreme toleriert werden oder nicht.

Wie geht Ihr mit solchen Besuchern um?

Mandy: Wir kommunizieren bereits im Vorfeld recht deutlich, dass Nazis nicht willkommen sind.

Das Gericht konnte dem Angreifer vom 30. August 2020 kein rechtsextremes Tatmotiv nachweisen. Unzufriedenheit und Frust mit der eigenen Lebenssituation sollen den Jugendlichen zum Zustechen verleitet haben. Unterstellt ihr dem damals 16-Jähirgen, aufgrund seiner Ideologie attackiert zu haben?

Mandy: Für uns liegt das auf der Hand. Sicherlich gibt es Leute, die im Affekt irgendwelchen Quatsch machen. Aber wenn die Ideologie suggeriert, dass es okay ist, andere wie Unkraut oder Ungeziefer zu vernichten, dann geht es nicht nur um eine persönliche Unzufriedenheit, sondern ist politisch motiviert.

Tom: Zumal das Antifa-Recherche-Team umfassend dargelegt hat, wie vernetzt der Täter in der rechten Szene war. Unter anderem deshalb hatten wir auch eine Demonstration am Jahrestag des Vorfalls organisiert, um genau daran zu erinnern.

Coronaleugner in der Freetek-Szene

Aber warum fand die Tek überhaupt statt? Tanzen im Club war erst kurz nach dem Vorfall mit genehmigtem Hygienekonzept möglich.

Tom: In den Sommermonaten war die Inzidenz sehr niedrig. Trotz Pandemie fanden deshalb Teks statt. Viele Ankündigungen wiesen darauf hin, dass sich die Besucher testen lassen sollen. Auf manchen Partys gab es sogar Schnelltests.

Mandy: Hygienekonzepte haben wir selbst entwickelt. Freeteks finden für gewöhnlich draußen an frischer Luft statt, wo das Infektionsrisiko gering ist. Aber ich möchte verdeutlichen: Wir haben nur Partys organisiert, als wir es verantworten konnten.

Bedeutet, dass im Herbst und Winter 2020 keine Teks stattgefunden haben, weil die Inzidenzen wieder hochgeschnellt waren?

Mandy: Genau. Zumindest haben wir keine organisiert. Natürlich gibt es in der Szene auch Akteure, die Corona leugnen und trotzdem welche veranstalten haben. Das werden sie wahrscheinlich auch dieses Jahr machen, obwohl die Infektionszahlen wieder explodieren. Aber ohne mich, ich gehe nicht auf solche Partys.

Ihr gehört beide seit Jahren zur Szene, organisiert regelmäßig Raves. Was reizt Euch besonders daran?

Tom: Wenn ich in den Club gehe, bezahle ich meinen Eintritt, genieße die Nacht und gehe wieder nach Hause. Das war’s. Freetek bedeutet für mich, dass ich mich einbringe. Ich kann beim Aufbau helfen oder Deko von zu Hause mitbringen. Dadurch gestaltete ich die Party je nach Laune mit, verlasse die reine Konsumentenrolle.

Mandy: Wir kreieren unsere eigenen sozialen Räume, die Parameter bestimmen wir. Dieses Gefühl des selbstbestimmten Handelns gibt es sonst nirgendwo in der Gesellschaft. Das finde ich nur dort.

*Namen von der Redaktion geändert

Von Lukas Scheib und Felix Franke