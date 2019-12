Dresden: Mehrere Hundert protestieren gegen das Weihnachtssingen von Pegida

Dresden

Die Atmosphäre auf dem Theaterplatz war sichtlich angespannt: Pegida-Anhänger und Gegende­monstranten standen nur weniger Meter voneinander entfernt, abgeschirmt von der Polizei. Bereits zum sechsten Mal hatte das fremdenfeindliche Pegida-Bündnis für den Sonntagnachmittag zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen aufgerufen. Doch die Schar derer, die kamen, war deutlich kleiner, als noch in den vorangegangen Jahren. Nicht einmal mehr eintausend Anhänger des rechtsradikalen Bündnisses hatten sich versammelt.

Mehrere hundert Gegendemonstranten stellen sich Pegida entgegen

Ihnen stellten sich mehrere hundert Gegendemonstranten entgegen. Mit dabei hatten sie Trillerpfeifen, Trommeln und Vuvuzelas. Damit nahmen die Gegenprotestler ein Recht in Anspruch, das sie sich zuvor erst juristisch hatten erstreiten müssen. Denn: Im Vorfeld der Kundgebung, zu der die Initiative „Nationalismus raus aus den Köpfen“ aufgerufen hatte, waren den Teilnehmern von der Versammlungsbehörde der Stadt zunächst jegliche akustischen Hilfsmittel verboten worden. Erst das Verwaltungsgericht hatte diese umstrittene Auflage gekippt. Deshalb konnten die Gegende­monstranten ihren Unmut gegenüber den altbekannten Hetzreden lautstark kundtun.

Martin Sellner arbeitet altbekannte Theorien ab

Auf der anderen Seite musste Pegida-Gründer Lutz Bachmann erst einmal sichtlich geknickt die Abwesenheit des rechtsextremen Briten Tommy Robinson verkünden. Robinson ist Initiator der English Defence League (EDL), die von Kritikern als rechtspopulistisch und islamfeindlich eingestuft wird. Mit Martin Sellner, Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreichs, trat dann aber doch ein europäischer Gast auf.

Viel Neues gab es allerdings nicht zu hören – stattdessen arbeitete sich Sellner an seiner sattsam bekannten Theorie über den großen Bevölkerungsaustausch ab. Mit dem angegebenen Zweck der Veranstaltung – dem besinnlichen Singen von Weihnachtsliedern – hatte das nichts zu tun.

Wenig Lieder, dafür reichlich Hetze gegen Ausländer

Gesungen wurde freilich dennoch, was der Gegenprotest vom Rand des Theaterplatzes mit besonders viel Lärm quittierte. Wirklich viele Lieder trällerten die Pegida-Anhänger allerdings auch in diesem Jahr nicht – und schlossen damit an die Tradition aus den letzten Jahren an. Stattdessen die alte Leier mit reichlich Hetze gegen Ausländer.

Neben dem lautstarken Protest hatten die Gegner auch einen „besinnlichen interkulturellen Adventsnachmittag“ auf die Beine gestellt, bei dem unter anderem ein alternatives Krippenspiel zu sehen war, das die Flüchtlingsdebatte mit Bezug auf Dresden thematisierte.

Die Polizei sorgt für einen friedlichen Demonstrationsverlauf

Nach rund zwei Stunden hatte sich der Platz vor der Semperoper wieder weitgehend geleert, Beamte der Polizei schirmten die Pegida-Anhänger bei ihrer Abreise von den Gegendemonstranten ab. Gelegentlich kam es zu Wortgefechten.

Alles in allem sorgte die Polizei für einen friedlichen Demonstrationsverlauf. Insgesamt waren 240 Beamte im Einsatz.

Von Felix Franke