Der Filmdreh ist ein hartes Geschäft: Vieles muss zusammengehen, damit eine Aufnahme stimmt und nicht nur im Schneideraum muss höchste Konzentration herrschen, denn selbst der kleinste Wackler, der es unbemerkt in den Film schafft, kann das ganze Werk ruinieren. Um eines sind Videoproduzenten aber zu beneiden: den Zeitraffer. Zu ihm hat auch Mirko Nemitz gegriffen, der für die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Baustelle Oskarstraße in jahrelanger Arbeit dokumentiert hat. Die quälend langsam verstreichenden 14 Monate Baupause beim Prestigeprojekt in Strehlen lässt er in wenigen Sekunden verstreichen. So nehmen sie im etwa zehnminütigen Video, das die Verkehrsbetriebe im Februar auf ihrem Youtubekanal eingestellt haben, nur geringen Raum ein. Doch warum setzten die DVB überhaupt auf Bewegtbilder?

André Forner in Aktion: Für das DVB-Jerusalema-Video hat er auch in der Buswerkstatt in Gruna gefilmt. Quelle: Domnique Dobler/PR

Die Frage kann Katrin Hoppe beantworten, die bei den Verkehrsbetrieben das Kundenmarketing leitet. „Wir nutzen es als Kommunikationsmittel, das besonders geeignet ist, die Komplexität von Dingen zu erklären“, sagt sie. Mit der Baustellendokumentation wollten die DVB bei Betroffenen und Kunden Verständnis für Entscheidungen der Verantwortlichen etwa zu Umleitungsverkehren oder der Dauer von Baustellen sorgen.

Baustellenfilm benötigt fast drei Jahre Arbeit

Das lässt sich im Oskarstraßenfilm ganz gut begreifen. Mirko Nemitz zeigt, wie vor allem der Leitungsbau von Drewag und Stadtentwässerung auf engstem Raum koordiniert werden muss. „Da geht es ja weniger um den Gleisbau, das meiste passiert im Untergrund“, sagt er. Und das dauert, auch ohne Baustopp. Im Fall der Oskarstraße, auf der es nach Baustart im März 2017 im Sommer 2019 die Verkehrsfreigabe gab, genaugenommen bis Ende 2020. Da hat die neue Haltestelle am S-Bahn-Halt Strehlen Fahrgastunterstände bekommen – deshalb gibt es das Baustellenvideo auch erst jetzt im DVB-Videokanal.

Nicht alle Baustellen eigenen sich für die Dokumentation

Man werde nicht jede Baustelle dokumentieren, nur die, die besonders sind, sagt Katrin Hoppe. Die im Frühjahr beginnenden Arbeiten auf Großenhainer und Hansastraße zum Beispiel beträfen zwar viele Menschen, weil die Linie 3 deshalb über Jahre Umleitungsverkehr fahren muss, sei aber vom Bauablauf eher Normalgeschäft. Die Oskarstraße sei da schon komplizierter gewesen, genauso die Sommerbaustelle auf der Bautzner Straße zwischen Albertplatz und Hoyerswerdaer Straße, wo Mirko Nemitz schon einmal im Auftrag der DVB zur Kamera gegriffen hat.

Das nächste große Projekt stehe schon fest, meint Katrin Hoppe: „die neuen Stadtbahnwagen“. Bis zum Eintreffen der ersten Straßenbahn der neusten Generation in Dresden wird jeder Fertigungsschritt dokumentiert. „Wenn wir dann einen Rollout machen können, wollen wir ein Video davon zeigen.“

Klassisches Marketing geht ohne Videos nicht mehr

Doch nicht nur Zeitdokumente wollen die DVB schaffen. Bei vielen Videos gehe es um klassische Aufgaben des Marketings, etwa Imagepflege, die Bewerbung neuer Angebote wie die Mobibikes oder die Mitarbeitergewinnung, sagt Katrin Hoppe. Durch die sozialen Netzwerke, insbesondere Youtube und Facebook, aber auch Instagram, könne man nicht auf Bewegtbilder verzichten.

Was Katrin Hoppe damit meint, zeigt sich am mit mehr als 230 000 Aufrufen meistgeklickten Video im DVB-Videokanal: die „DVB-Edition“ der sogenannten Jerusalema-Dance-Challenge hat André Forner binnen eineinhalb Wochen in einem fünfminütigem Video gebannt. Der Film, bei dem 70 Mitarbeiter aus allen Bereichen nach einer festgelegten Choreographie die Hüften kreisen lassen, trifft offenbar einen Nerv. „Wir wollten unseren vielen treuen Stammkunden, die uns durch die Pandemie begleiten, damit Danke sagen“, sagt Katrin Hoppe. Und das zeitgemäß. „Wir bewegen Dresden“ heiße der Slogan der DVB. Und jetzt eben auch die Bilder.

Von Uwe Hofmann