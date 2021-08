Dresden

Einfädeln wegen gesperrter Fahrspuren, Linksabbiegen in die Reitbahnstraße verboten, viele tun es trotzdem. Der Dippoldiswalder Platz ist zurzeit etwas unübersichtlich. Baugruben wohin man schaut. Der gesamte Platz, so scheint es, wird regelrecht umgegraben. Grund ist die Umsetzung eines Punktes im Radverkehrskonzept der Stadt. Radfahrer sollen den Platz zwischen Marienstraße und Reitbahnstraße sicherer und in beide Richtungen überqueren können.

Neuer Radstreifen und neues Stück Radweg

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist und aus der Marienstraße kommend in Richtung Reitbahnstraße fährt, muss zurzeit die Fahrspur des Autoverkehrs mitnutzen. Hier wird durch Fahrbahnmarkierungen ein separater Radstreifen realisiert, wie die Stadt mitteilte. In der Gegenrichtung müssen Rad- und Autofahrer einen Bogen um den Platz fahren, um von der Reitbahnstraße in die Marienstraße zu gelangen. Das wird sich für die Radfahrer ändern. Ein kurzes Stück Radweg in Asphaltbauweise schafft die direkte Verbindung.

Der neue Radweg führt über die Grünfläche in der Mitte des Dippoldiswalder Platzes. Dafür wird die Verkehrsinsel verkleinert, umgebaut und die Fahrbahn verbreitert. So können die vorhandenen Fahrspuren beibehalten werden.

Umbau von Ampeln und Straßenbeleuchtung

Um die neue Verkehrsführung zu realisieren, müssen die Ampeln und die Straßenbeleuchtung teils erheblich angepasst werden. Damit ergeben sich Baukosten von insgesamt rund 220 000 Euro. Während der Arbeiten werden auch sechs Winterlinden auf der Grünfläche nachgepflanzt und ein paar Schaltkästen in der Nähe des Schalenbrunnens an eine andere Stelle versetzt – aus gestalterischen Gründen, heißt es aus dem Rathaus.

Mit den Straßenbauarbeiten, die voraussichtlich bis zum 19. Oktober dauern werden, hat das Straßen- und Tiefbauamt die Firma Strabag beauftragt, die Anpassung der Ampeln übernimmt Siemens. Alle Verkehrsbeziehungen am Dippoldiswalder Platz sollen während der Arbeiten mit nur leichten und zeitweisen Einschränkungen aufrechterhalten werden.

