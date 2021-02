Dresden

Die Einwohnerzahl von Dresden sinkt, und der negative Trend hat sich im Januar 2021 fortgesetzt. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilte, wurden deutlich mehr Sterbefälle als Geburten registriert. Nach vorläufigen Zahlen des Melderegisters gingen im Januar 882 Sterbefälle in die Bilanz ein. Die Annahme, der Shutdown im Frühjahr 2020 werde sich po­sitiv auf die Geburtenrate auswirken, hat sich nicht bestätigt: Nur 403 neue Erdenbürger wurden im Januar in Dresden den Angaben der Stadt zufolge begrüßt. Das ist deutlich unter dem Durchschnitt.

Deutlich mehr Sterbefälle

Im Januar sind die Sterbefallzahlen grundsätzlich etwas höher als in den anderen Monaten. Das liegt an den Nachmeldungen aus dem Dezember. Doch ein Blick auf die Durchschnittswerte der Januarwerte von 2017 bis 2020 verrät: Im Januar 2021 sind es 358 Sterbefälle oder 68 Prozent mehr. Schon im Dezember waren mit 764 verstorbenen Personen deutlich mehr Sterbefälle im Vergleich zu dem durchschnittlichen Dezember-Wert der vergangenen Jahre registriert worden.

Viele Todesfälle, wenig Geburten, der sogenannte Sterbeüberschuss liegt bei 479. Das ist der höchste Wert in einem Monat seit 20 Jahren, so die kommunale Statistikstelle der Stadtverwaltung. Dresden schrumpft also weiter, und das in einem durchaus rasanten Tempo.

Mehr Zu- als Wegzüge

Immerhin: Beim Wanderungssaldo gibt es im Januar ein Plus von 110 Personen. Durchaus ein Novum: In den Jahren 2017 bis 2020 zogen stets mehr Menschen aus Dresden fort als nach Dresden um. Von Oktober 2020 bis Januar 2021 hat Dresden ein Einwohnerplus von 1700 Menschen dank höherer Zuzüge als Wegzüge erzielt.

Prognose gesenkt

Im vergangenen Jahr ist die Einwohnerzahl von Dresden erstmals seit 20 Jahren wieder gesunken. Die Stadt hat ein Minus von 1069 Menschen registriert und 561 1942 Dresdner gezählt. Die Statistiker haben un­terdessen auch die Wachstumsprognosen für die Landeshauptstadt gesenkt. Bis 2035 werden Vorhersagen zufolge wohl nur 578 600 Menschen in Dresden leben und nicht 600 000, wie es ursprünglich hieß.

Von Thomas Baumann-Hartwig