Als ich die 85 Quadratmeter große Dachgeschosswohnung von Christoph Eske in Klotzsche betrete, ertappe ich mich direkt bei einem sehr klischeehaften Gedanken: Ziemlich ordentlich hier, für eine Junggesellenbude! Der 34-Jährige kann darüber nur schmunzeln: „So ordentlich bin ich gar nicht. Ich hab einfach nur nicht so viel Zeug. Das ist so ein bisschen mein Credo: Wenn du wenig Zeug hast, dann musst du auch weniger aufräumen oder abwaschen.“ Dass er in dem Punkt und darüber hinaus sehr konsequent und mit Bewusstsein dabei ist, wird sich im Laufe des Besuchs noch zeigen. Trotzdem hatte ich vom Dresdner „Master of Escape“ doch irgendwie Verspielteres erwartet als das durchaus geschmackvolle aber minimalistische Domizil.

Dennoch: Details finden sich viele, der passionierte Handwerker hat an vielen Stücken selbst Hand angelegt. Ein vom Sperrmüll geretteter und liebevoll aufgearbeiteter alter Apothekerschrank etwa ist jetzt im Schlafzimmer von schmuckem Nutzen. Die Beton-Arbeitsplatte seiner Küche goss er selbst, mit Hilfe der eigenhändig gebauten Verschalung. „Ich liebe es einfach, Dinge zu erschaffen“, gerät der zweifache Vater ins Schwärmen.

Die Arbeitsplatte aus Beton hat Christoph Eske selbst gegossen. Quelle: Anja Schneider

Sein gesamtes handwerkliches Know-how erwarb er als Autodidakt: „Wir hatten ja dauernd Handwerker bei den Adventure Rooms, da habe ich mir viel abgeschaut. Vorher konnte ich tatsächlich nix. Das geht aber ja gut heute, beobachten, Videos schauen, recherchieren, Bücher lesen. Und am Ende einfach machen, auch viele Fehler machen. Dadurch bin ich auch ein total guter Problemlöser geworden, ich kann bestimmte Gedankengänge sehr schnell runterspulen und dann eine Lösung finden.“ Vorgekautes nachzumachen ist nicht Christophs Ding, „da fehlt mir der Spaß“. Dass ihm bei seinem Arbeitsplattenprojekt kein Fehler unterlaufen ist, kommt ihm dennoch entgegen: „Das wäre sonst wirklich sehr teuer geworden.“

„Das Konzept Arbeit funktioniert für mich nicht“

Mit seinen Adventure Rooms startete der gelernte Einzelhandelskaufmann vor gut sieben Jahren. Nach Abschluss seiner Ausbildung 2010 fand er zunächst keinen Job – „auch weil ich nicht so der fleißigste Schulgänger war“ –, nahm das Angebot für eine Filialleitung in Wien an. Dass dieser Schuh noch ein bisschen zu groß für ihn war, merkte der damals 23-Jährige recht schnell – und schmiss hin. Er setzte buchstäblich alles auf eine Karte und versuchte, sich ausschließlich durch Pokern über Wasser zu halten: „Unterm Strich bin ich da plus/minus null aus der Sache raus. Dafür aber mit Erkenntnisgewinn, ich habe viele Länder bereist, schöne Turniere gespielt, nur mit Rucksack und dem Nötigsten. Das war sehr persönlichkeitsbildend, die Zeit möchte ich nicht missen“, resümiert der erfolgreiche Geschäftsmann heute. Vier Jahre blieb er in Wien, von seinen Reisen zeugen heute noch diverse Souvenirs in der Wohnung, etwa eine Lampe aus Bosnien und ein Bild aus dem Senegal.

Nach Stationen als Store-Manager bei Game Stop und als Sales Manager einer IT-Firma erkannte Eske jedoch, „dass das Konzept Arbeit, nämlich Zeit gegen Geld tauschen, für mich nicht funktioniert“. Weil er dennoch kein Traumtänzer ist, suchte er nach einem Kompromiss, der die eingetauschte Zeit zumindest eine gute Zeit sein lässt. Ende 2014 stieß er auf das Konzept der Adventure Rooms, im März 2015 eröffnete er nur drei Monate später seinen ersten Escape Room, das „Schweizer Original“, im Nudelturm am Albertplatz.

Den Apothekerschrank hat Christoph Eske auf dem Sperrmüll entdeckt und aufbereitet. Jetzt schmückt dieser seine Wohnung. Quelle: Anja Schneider

Was mit einer Einzahlung von 1000 Euro für die Unternehmergesellschaft begann, ist inzwischen fast schon ein Imperium. Aktuell rund 40 Mitarbeiter beschäftigt der Unternehmer, weitere werden dazu kommen, denn neben den drei Räumen im Nudelturm sind bereits vier von sechs weiteren am Flughafen fertiggestellt. In den letzten Wochen baute Christoph an vier neuen Räumen am Standort Magdeburg. Im Lockdown kam Wittenberge dazu, im Januar werden zwei Räume in Garmisch-Partenkirchen eröffnet, zusätzlich gibt es noch einen umgebauten Bus als mobile Spielstätte. Ein großes finanzielles Wagnis inmitten der Pandemie, das der Unternehmer pragmatisch sieht: „Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder bist du der vorsichtige Typ oder du gehst das Risiko ein. Ich bin der Meinung, dass es ohne Risiko nie so richtig vorangeht, da muss man einfach ein bisschen Vertrauen in seine Fähigkeiten und auch in seine Kunden haben.“

Auf die kann er sich auch in Krisenzeiten verlassen, ist überwältigt von dem Verständnis für Verschiebungen und der Bereitschaft, schon geleistete Anzahlungen stehen zu lassen, „das gibt uns dann auch das Vertrauen und die Kraft, die anderen Räume fertig zu bauen“. Wie andere Anbieter auf digital umzuschwenken, ist für Eske keine Option: „Technisch ließe sich das online machen, aber warum soll ich dann die Räume mit so viel Liebe bauen? Ich hab einen Raum mit echten Ziegelriemchen von Abrisshäusern aus Polen. Wenn du das anfasst, dann ist das wie eine Ziegelwand, online könnte ich da einfach ’ne Tapete ankleben, das würde keiner merken. Aber mir gehts eben um das reale Feeling, die tiefere Ebene. Weil wir am Flughafen das Gebäude auch selbst gebaut haben, jedes Kabel, jede Wand, konnten wir dort schon ganz viele elektrische Rätsel verstecken. Das kriegt man nur hin, wenn man das komplett selber baut. Online ist das schlicht nicht übertragbar.“

„Die Fashion-Industrie entwickelt sich in eine beschissene Richtung“

Dennoch: Der Gedanke, seine ganze Existenz auf nur ein Konzept zu bauen, machte Christoph Bauchschmerzen. Mit Aaron Baumgärtel, einem Freund seit Kindertagen, gründete er daher das Streetwear- Label Défier. Zu Deutsch bedeutet das in etwa „Einer Sache die Stirn bieten“ – in diesem Fall der Fast-Fashion-Industrie. „Aaron ist ein extrem begabter Designer, wir hatten schon lange die Idee, gemeinsam etwas zu starten. Dazu kam die Beobachtung, dass sich die Fashion-Industrie in eine richtig beschissene Richtung entwickelt. Jedes Jahr kommen drei bis vier Kollektionen raus, was nicht verkauft wird, landet schon auch mal in der Atacamawüste, es wird viel geklaut und kopiert. Wir wollten dem was entgegen setzen. Gute Qualität, die nicht so schnell kaputt geht und die man über Jahre tragen kann – und davon insgesamt einfach weniger.“

Die meisten Teile, überwiegend Hoodies, Sweater, Zipper und Shirts, sind auf 300 Exemplare limitiert. Der Vertrieb erfolgt online und über den Store am Flughafen, gleichzeitig Aarons Atelier. Von Influencern halten die Freunde und Geschäftspartner wenig: „Das kann ja keiner ernstnehmen. Manche Labels machen extra Kleidung für Influencer, aber der Massenmarkt kriegt andere Ware. Das ist richtig krass, sowas wollen wir nicht. Mit Influencern wäre es leichter, darüber haben wir auch lange geredet, wollen aber diesen Weg nicht mitgehen. Wer es gut findet, soll das halt einfach auch mal kaufen und wer nicht bereit ist, für die Qualität den Preis zu bezahlen, ist dann auch nicht unsere Zielgruppe.“

Ein Hoodie kostet aktuell 90 Eu­ro, auf Rabattaktionen verzichtet das Label bewusst. Eine krasse Marge springt dennoch nicht dabei raus, dafür sind in der Wertschöpfungskette auch die Produzenten und Hersteller berücksichtigt. „Das kann nicht funktionieren, wenn das Produkt am Ende nur 30 Euro kostet“, stellt Eske klar. Die Liebe zum Detail schimmert auch hier wieder durch, so gibt es aktuell etwa einen Inside-Out-Pullover mit vielen Details, wie einer Bomberjackentasche aus NFC-Material.

Hin und wieder gibt es spezielle Gimmicks wie Skateboards oder ei­nen Siegelring, das Besondere soll stets seinen Platz finden. Der Erfolg gibt den Gründern Recht: Im neuen Jahr werden fast alle europäischen Länder dazu kommen und mit ihnen neue Herausforderungen: Verpackungsgesetz, Richtlinien, Anpassung der Internetseite und der Werbemittel.

Bestens gerüstet für die Zombie-Apokalypse

Eske arbeitet seit der Pandemie viel von zu Hause aus, das nach zwei Umzügen binnen kurzer Zeit noch immer Klotzsche ist. Hier wuchs er auf, veranstaltete schon als Jugendlicher große Fußballturniere, organisierte Veranstaltungen im Jugendclub. Christoph kennt Klotzsche und Klotzsche kennt ihn. An seinem Kiez schätzt er die Nähe zur Heide, wo er gern Gravelbike fährt, sowie zum Flughafen. Der Kindergarten seiner beiden Töchter ist um die Ecke, mit seiner Ex-Partnerin hat er ein gutes Verhältnis, das macht auch harmonische „Familienzeit“ mit beiden Elternteilen möglich. Eske mag, „dass es hier nicht so anonym ist, man trifft Leute im Supermarkt und verquatscht sich, obwohl man eigentlich los muss. Das hab ich in Wien sehr vermisst. Da gab es nicht mal Namen an der Klingel. Wenn man da was bestellt, dann nennt man Hausnummer, Stiege und Türnummer.“

Wenn der umtriebige Macher mal Zeit hat, kocht er gern für sich, Freunde oder seine Kinder, spielt Playstation, schreibt Rap-Texte oder liest. Artikel lieber als Bücher, der Brecht steht noch eingeschweißt im Regal. Und weil er vom Arbeiten doch nicht genug kriegt, startet 2022 mit „Drop­ Docks“ seine dritte Firma, die sich ebenfalls um Fashion dreht, Labels bei der Suche nach Produzenten unterstützt und berät, die eigenen Erfahrungen weitergibt und auch Corporate Fashion anbietet – erste Aufträge sind bereits eingetütet. Dass er den Lockdown bisher gut überstanden hat, führt er auch auf eine gewisse Demut zurück: Anstatt sich selber große Geldbeträge auszuzahlen, ist er glücklich mit seiner 2-Zimmer-Wohnung und dem Wissen, der Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern so auch in der Krise gerecht werden zu können.

Im Businessplan für den Standort Flughafen hatte er eine dauerhafte Schließung als Worst Case-Szenario übrigens schon mit einkalkuliert, dabei jedoch eher an eine Zombie-Apokalypse gedacht, wie er scherzhaft einwirft. Auch darauf ist der Problemlöser bestens vorbereitet. „Es braucht ein gutes Fahrrad, das kommt ohne Benzin aus, ist leise und schneller als ein Zombie, der zu Fuß gehen muss. Als Langwaffe empfehle ich eine Armbrust, die Munition lässt sich selbst herstellen. Und die beste Kurzwaffe ist das Samuraischwert.“ Dieser Mann hat wirklich alles im Griff.

Von Kaddi Cutz (Text) und Anja Schneider (Fotos)