Dresden

Im Lustgarten, dem Herzen des Parkes von Schloss Pillnitz, waren jetzt Baumpfleger mit der Säge zugange. Nach und nach entfernten sie Ast für Ast einer großen alten Blutbuche. Jetzt ist von dem markanten Baum nur noch der Stamm übrig, der nackt und kahl in den Himmel ragt.

Baum vom Riesenporling befallen

Der Baum, der Ende des 19. Jahrhunderts gepflanzt worden war, ist abgestorben. Dass es der Blutbuche nicht gut ging, konnten aufmerksame Besucher an dem Habitus des Gehölzes schon in den vergangenen Jahren feststellen. Denn der Baum ist vom Riesenporling befallen. Der Pilz ist ein Schwächeparasit, der über die Wurzeln den Baum besiedelt und über kurz oder lang den Baum zum Absterben bringen kann.

„Die Buche hat dieses Jahr schon gar nicht mehr ausgetrieben. Wir haben noch gewartet, ob etwas kommt, aber es kam nichts“, sagt Uli Kretzschmar, Sprecher des Schlösserlandes Sachsen. Da durch den vielen Regen in der zurückliegenden Zeit der Boden aufgeweicht war, fürchteten die Verantwortlichen des Schlösserbetriebes um die Standsicherheit des Baumes.

Kronenrückschnitt ist nur ein erster Schritt

Nackt ragt der Stamm in den Himmel. Quelle: privat

Deshalb sei jetzt in einem ersten Schritt erst einmal die Krone zurückgeschnitten worden. „Die Alternative wäre gewesen, dass wir den Umkreis des Baumes großräumig hätten absperren müssen, das wollten wir verhindern. Vollständig gefällt wird später“, so der Schlösserlandsprecher. Er rechnet „in drei oder vier Wochen“ damit. Dann wird nicht nur der Stamm entfernt, sondern auch die Wurzel.

Noch keine Entscheidung zu Neupflanzung

Dass ein neuer Baum an der Stelle gepflanzt wird, scheint in der denkmalgeschützten Anlage klar. Die Frage ist wann und welche Baumart. Denn macht es Sinn, erneut eine Buche zu pflanzen? „Das ist genau der Entscheidungsprozess, in dem wir jetzt stecken. Wir müssen schauen, welchen Weg wir gehen“, so Uli Kretzschmar.

Von anderem Baum Wurzeln freigelegt

Der Riesenporling ist schon seit vielen Jahren Thema im Pillnitzer Schlosspark. Auch die Farnblättrige Buche im Lustgarten ist vom Pilz befallen. Vor mehr als zehn Jahren hat man die Wurzeln dieses Baumes zu einem großen Teil freigelegt, das Erdreich entfernt bzw. tiefgründig gelockert und die Wurzeln mit einem Antagonisten – also einem Pilz besprüht. Dann wurde neue Erde aufgebracht, regelmäßig Kompost und Kalk aufgebracht. Ein Versuch. Der Baum erholte sich. Aber auch eine solche Maßnahme sei nur ein Herauszögern des Prozesses, der zum Absterben führt, sagen Fachleute.

Von Catrin Steinbach