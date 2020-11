Dresden

Die Mehrzweckhalle an der Bodenbacher Straße wird bis mindestens Ende 2023 weiter den Namen Margon Arena tragen. Dazu unterzeichneten Sportbürgermeister Peter Lames, der Betriebsleiter des Eigenbetriebes Sportstätten Ralf Gabriel sowie der Geschäftsführer der Margon Brunnen GmbH Paul Korn am Freitag einen Vertrag, der drei Jahre lang gültig ist. Gerade in der aktuellen Corona-Situation sei es keine Selbstverständlichkeit, dass Werbepartner ihre Verträge fortführen, bekundet der Sportbürgermeister seine Freude über die Partnerschaft. Margon ist seit 2007 Namensgeber der Arena.

Von DNN