Dresden

Neun Monate auf Bewährung wegen Beleidigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstand und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte: Stefan Z. war nach dem Urteil des Amtsgerichts ziemlich still, vorher war er wesentlich selbstbewusster. 2. Mai 2021, Bahnhof Neustadt: Es gilt Maskenpflicht, Stefan Z. hatte keine auf und wurde von einem Polizisten darauf hingewiesen. „Ich muss gar nichts, du Kasper“, antworte der 34-Jährige, lief zu seinem Auto und wartete auf seine Ex und drei Kinder.

Der Polizist sprach ihn mehrfach an, fotografierte das Nummernschild, stellte sich hinter das Auto, damit Stefan Z. nicht wegfahren kann und wartete auf seinen Kollegen. Als die Frau mit den Kindern kam, sagte er allen, dass der Papa nicht wegfahren soll. Tat der aber doch. Als alle eingestiegen waren, fuhr Stefan Z. rückwärts raus und den Polizisten an. Dann fuhr er nach vorn weg, frontal auf einen zweiten Beamten zu. Erst kurz vor ihm bremste der Angeklagte, fuhr dem Mann aber trotzdem an beide Knie.

Auch der Stiefsohn musste aussagen

Die Verletzungen waren glücklicherweise nicht sehr schlimm. „Wie ein Familienvater, der mit Kindern unterwegs ist, sich so verhalten kann, geht mir nicht in den Kopf“, sagte die Richterin.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andere Beamte kamen hinzu, es gab ein wüstes Gerangel um den Autoschlüssel des Angeklagten, der dabei auch verletzt wurde. Darüber beklagte er sich permanent. Dass er zuvor zwei Polizisten angefahren hatte, war für ihn eher nebensächlich, wenn nicht sogar unmöglich.

Es gab verschiedene Erklärungen – glaubhaft waren sie nicht. Stefan Z. lies sogar seinen Stiefsohn als Zeugen aussagen, der „vorbereitet“ bestätigen sollte, dass der „Paps“ niemanden angefahren hat. Der Junge konnte einem leidtun.

„Der Polizist wollte nur, dass er die Maske aufsetzt. Er wollte zunächst nicht mal seinen Namen, um ihn anzuzeigen. Hätte der Angeklagte das gemacht und nicht den ’Kasper’ rausgeholt, wäre nichts passiert. Aber da sind Kinder im Auto und er fährt einfach die Polizisten an“, erklärte die Richterin. Machte für Stefan Z. neun Monate auf Bewährung, 200 Euro Schmerzensgeld und acht Monate Fahrverbot.

Von Monika Löffler