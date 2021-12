Dresden

Ismail S. hat am 28. Juni für einiges Aufsehen in Gorbitz gesorgt. Der Eritreer war auf Krawall gebürstet und legte sich mit jedem an. Zuerst drohte er einigen Kindern, dass er sie schlachten werde und unterstrich dies durch eine Handbewegung über die Kehle. Als Passanten – zwei Iraker – eingriffen, folgte eine Tirade der „fi...“-Wörter: Mütter, Schwester, Deutschland, Frau Merkel, die Polizei. Danach bedrohte der 27-Jährige die Männer mit dem Tod. „Ich bringe euch um. Ich bin kein Mann, wenn ich euch nicht umbringe.“

Handyaufnahmen einer Zeugin zeigen den Angeklagten, der wie Rumpelstilzchen – so ein Polizeibeamter – hin und her springt. „Er zog sich dann die Hose runter und schrie Allahu Akbar“, sagte einer der Iraker.

Der Angeklagte, angetrunken aber nicht völlig blau, griff einen der Männer an, es kam zu einem Handgemenge, der Eritreer zog ein Messer und verletzte den Iraker leicht am Knie. Dann verschwand er, tauchte später mit einer Machete wieder auf und wurde festgenommen.

Er könne sich an nichts erinnern, lies Ismail S. seinen Verteidiger im Amtsgericht erklären. Es könne so gewesen sein, aber er weiß es nicht. Die Aussagen der Zeugen waren teilweise sehr unterschiedlich. Aber anhand von Handyaufnahmen von Zeugen, konnte die Polizei die Vorfälle rekonstruieren. Ismail S. ist kein unbeschriebenes Blatt, einschlägig vorbestraft und stand bei einem Diebstahl, der auch angeklagt war, unter Bewährung. Er wurde zu einem Jahr und vier Monaten ohne Bewährung verurteilt. Die Sache hätte auch böse ausgehen können, so die Vorsitzende.

Von Monika Löffler