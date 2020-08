Dresden

Licht und Zeit sind die Elemente, mit denen der in Freital ansässige Maler Sebastian Glockmann seine Palette auflädt und in strikten Farbstrahlen auf der Leinwand zur Erkundung seiner Landschaftsbilder ausschickt. Ruppig, eruptiv umgleißen sie körperlich nicht definierte Objekte. Man fühlt sich an die Idee der Impressionisten erinnert, Gegenstände der Natur nicht in ihrer festen Form, sondern in der farbigen Auflösung zu zeigen, die Sonne, Licht und Luft hervorrufen.

Arbeiten aus 30 Jahren

Glockmanns Arbeiten haben jedoch nichts von impressionistischer Beschaulichkeit im Sinne des Festhaltens eines schönen Augenblicks. Er weiß, dass nichts sich halten lässt, nichts bleibt, wie es ist, sondern alles in Natur und Gesellschaft sich fortwährend bewegt. So erklärt sich die expressive Ungeduld, mit der er auch größeren Malgründen, direkt vor dem Motiv und ohne Vorzeichnung, begegnet. Lichtdiktierte Zeitfenster sind begrenzt.

Die Ausstellung vereint Bilder aus nahezu 30 Jahren, wobei der Schwerpunkt der Auswahl im letzten Jahrzehnt liegt. Vielfach gewähren Sichtachsen neben neuen Werken den Blick auf ältere, welche die Entwicklung zu der heutigen, rasanten Pinselführung nachvollziehbar machen.

Geboren 1963 in Berlin, 1988 Absolvent der Dresdener HfBK bei Giebe und Heisig, die stark auf Figürliches orientierten, verspürte Glockmann früh den Drang zur Freilichtmalerei, zunächst mittels intensiver zeichnerischer Studien vor Ort. Schon im Entree zeigt ein Ölgemälde von 1992 den Willen zum eigenen Ausdruck. Das Schloss Schönfeld – an sich ein statisches Motiv in charakteristischen Renaissanceformen, bei denen sich Aufstreben und breites Lagern die Waage halten – machte damals viel von sich reden, als es um Erhalt, Finanzierung und Nutzungskonzepte ging.

Glockmanns Bildausschnitt, auf dem oben die höchste Turmspitze den Rahmen sprengt und unten eine auf die Besucher zulaufende Grabenbrücke aus dem Bild herausführt, erfasst dieses Tauziehen um die Balance zwischen historischen und zukünftigen Werten kompositionell. Doch auch die Malweise war bereits darauf bedacht, statt einer illusionistischen Abbildung das Motiv mit einem dynamischen, vom Licht diktierten Netz fein differenzierter Farbflecken neu zu erschaffen. Die organischen Formen der umstehenden Bäume sind bereits weitgehend aufgelöst und bereiten in dramatisch flackernden, rhythmisierten Grünfleckenfetzen die spätere gänzliche Aufgabe ihrer dinglichen Fassbarkeit vor.

Spektakuläre Bildereignisse

Die benachbarten lichten Landschaftsbilder, entstanden in den letzten Jahren, sind genaugenommen gegenstandslos. Sie reflektieren sommerliches Grünland in reiner Farbflecken- und -strahlen-Manier über partiell durchscheinender weißer Grundierung.

Aufschlussreich sind auch die beiden Aquarellreihen, die vor allem Ende der 90er Jahre den stilistischen Wandel der Handschrift begleiteten: manchmal als lockeres Studienblatt, auf dem sich die Landschaft wie von selbst in stimmungsvolle Pinselzüge auflöst, mitunter aber auch – verstärkt durch energische Graphitlinien, ja Schraffuren – ein hartes Ringen um die Erkenntnis der konstruktiven Verläufe der plastisch formenden Licht- und Farbströme.

Es sind überwiegend unspektakuläre Motive der weiteren Umgebung, die der Maler erwandert und durch seine persönliche Sicht in spektakuläre Bildereignisse wandelt. Sein Wissen um die Raum bildende Kraft von Licht, Farben und Zeit auf den Wegen des zunehmenden und abnehmenden Lichts und der wandernden Schatten lässt in einem furiosen Malakt den Charakter eines Landschaftsbildes aufleuchten.

Nach dem Besuch dieser Ausstellung fokussiert man die Dinge mit anderen Augen.

