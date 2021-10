Dresden

Zum ersten Jahrestag des tödlichen Angriffs auf ein schwules Paar aus Nordrhein-Westfalen hat Dresden am Montag an die Tat erinnert. Am Abend hatte der Verein Christopher Street Day zu einer Mahnwache in der Innenstadt aufgerufen. Zudem wurde am Kulturpalast die Regenbogenflagge gehisst.

„Diese Attacke war ein Angriff auf das Grundverständnis unseres Zusammenlebens“, erklärte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). „Wir dürfen niemals akzeptieren, dass das Modell einer offenen, freiheitlichen und vielfältigen Gesellschaft angegriffen, beeinträchtigt oder ausgehöhlt wird“, betonte sie.

Gestaltungskonzept für Gedenkort in Arbeit

Ein junger Syrer hatte das Paar am 4. Oktober 2020 in der Schloßstraße niedergestochen. Einer der Männer starb, sein Lebenspartner überlebte schwer verletzt. Im Mai hatte das Oberlandesgericht Dresden den Syrer wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Dresdner Stadtrat beschloss im September, am Ort des Attentats einen Erinnerungsort für Opfer homophob und transphob motivierter Gewalt zu errichten. Ein Gestaltungskonzept soll bis zum 30. März 2022 erarbeitet werden.

Von dpa