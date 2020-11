Dresden

Wann ist ein Mann ein Mann? Wenn es um Geschlechterfragen geht, sind in der Öffentlichkeit vor allem die Frauen zu hören. Doch was beschäftigt die Gegenseite? Zum Internationalen Männertag hat DNN-Autorin Laura Catoni bei drei Dresdnern nachgefragt. Dabei ging es um Diskriminierung, die Rollenverteilung in der Familie und die Frage, warum Männer nicht über ihre Gefühle sprechen können.

„Männer sind Frauen emotional unterlegen“

Durch seine Arbeit im Dresdner Männerschutzhaus bekommt Sascha Möckel das zu sehen, was in den Medien selten bis nie ein Echo findet: Männer als Opfer von Diskriminierung und Gewalt. „Die Männer, die in den Medien dargestellt werden, sind Leute wie Trump, erfolgreiche, mächtige Typen, Firmenchefs oder Abenteurer wie Indiana Jones“, kritisiert Möckel. Ausgegrenzte oder unterdrückte Männer bekämen dagegen kaum Präsenz. Das habe seine Wirkung. Wer nicht den männlichen Standardmerkmalen entspreche, der werde schnell abgewertet.

Anzeige

Seit acht Jahren arbeitet Sascha Möckel im Dresdner Männernetzwerk, das auch eine Anlaufstelle für männliche Opfer häuslicher Gewalt ist. Quelle: Anja Schneider

Doch was ist der männliche Standard? Und wer hat sich den ausgedacht? Für Sascha Möckel wird man „zum Mann gemacht“. Auch wenn er sich des biologischen Aspekts bewusst ist, wird Männlichkeit für ihn vor allem „gesellschaftlich konstruiert“. Für Möckel geht es bei klassischer Männlichkeit vor allem um die Außenwelt: „Anders als Frauen stellen Männer ihre Identität viel mehr über äußere Faktoren her, über den Job, Status, Einkommen.“ Die emotionale Innenwelt spiele dagegen weniger eine Rolle.

Das bringt den Sozialarbeiter auch gleich zur Männer-und-ihre-Gefühle-Thematik. Ein „emotionaler Panzer“ gehört für Möckel zu den typischen Merkmalen seines Geschlechts. Den Grund dafür sieht er vor allem in der Erziehung und der Sozialisation. Jungs würden in ihren Gefühlen und Bedürfnissen oft weniger bestärkt als Mädchen. Stattdessen lernten sie, dass Schwächezeigen eine Schwäche ist.

Dadurch ergebe sich eine emotionale Unterlegenheit der Männer gegenüber den Frauen, vor allem in Beziehungen. „So oft sagen mir Frauen, wir könnten nicht über unsere Gefühle sprechen. Dann antworte ich, dass der Mann seine Gefühle vielleicht gar nicht kennt.“ Als einzigen Ausweg aus der Misere sieht der Sozialarbeiter, dass der moderne Mann sein Bedürfnisse kennenlernt und sich für diese einsetzt. Aber das brauche seine Zeit.

Das Männernetzwerk Das Männernetzwerk Dresden ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 2003 für die Belange von Jungen und Männern in unterschiedlichen Lebenslagen einsetzt. Ein Projekt ist das Männerschutzhaus. Weitere Infos und Kontakt: www.mnw-dd.de

So viel zu den Problemen der Männlichkeit. Denn Sascha Möckel ist sich bewusst, dass es auch Vorteile haben kann, ein Mann zu sein. „Ich bin groß und weiß, dadurch habe ich viele Privilegien, allein durch meine körperliche Präsenz, meine Stimme und Stärke. Das kann Durchsetzungskraft verleihen.“

Doch das ändert nichts daran, dass sich der 42-Jährige als Feminist bezeichnet. Für Möckel gibt es ganz klar eine strukturelle Benachteiligung von Frauen in der „patriarchalen Gesellschaft“. „Doch unter dem System und seinen Geschlechterrollen leiden nicht nur Frauen, sondern eben auch die Männer.“

Um dem Bild des gefühllosen, auf Status bedachten Kerls etwas entgegen zu setzen, wünscht sich der Dresdner, dass die positiven Aspekte des Mannseins mehr Beachtung bekommen. Zum Beispiel die Vaterschaft. Dank der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 bekamen Väter erstmals die Möglichkeit, eine bezahlte Auszeit für die Kindererziehung zu nehmen. „Diese Zeit Zuhause bietet dem Mann die Chance, zu sich zu finden“, sagt Möckel. Schließlich halte das eigene Kind einem den Spiegel vor.

Lesen Sie auch

Was den Erziehungsstil angeht, versucht Sascha Möckel, anders als er es erlebte, für seinen 13-jährigen Sohn da zu sein, eine enge Beziehung zu pflegen – ohne Tabuthemen. Sein Plan scheint Früchte zu tragen. „Mein Sohn sagt immer, der Stärkste zu sein, bringe nichts. Du musst der Schlauste sein.“

„Manchmal geißeln wir uns als Männer selber“

Jamie ist 27 Jahre alt und wohnt mit drei anderen Wahldresdnern in der Neustadt. Wenn die vier in ihrer WG-Küche sitzen, wird nicht nur getrunken und gegessen, sondern auch diskutiert und philosophiert – über Gott und die Welt, Männer und Frauen. „Die Gesellschaft hinterfragt heute alles, alles steht auf dem Prüfstand“, sagt Jamie. „Ich denke, das ist das Tolle an unserer Zeit.“

Doch bei der Geschlechterdebatte geht es ihm manchmal zu konfliktreich zu. Anstatt den anderen maßregeln zu wollen, sollten Männer und Frauen die Dinge gemeinsam hinterfragen, als A- und B-Team. „Wir sind nun mal nicht gleich“, findet Jamie. „Aber wir könnten uns an den Unterschieden freuen und an dem, was Mist ist, arbeiten.“

Jamie nimmt die Geschlechterdebatte mit Gelassenheit. Quelle: Anja Schneider

Wenn der 27-Jährige über sein Geschlecht nachdenkt, fällt ihm sofort Herbert Grönemeyers „Männer“ von 1984 ein. „Ich denke, wenn man eine Definition von Männlichkeit sucht, hat er das ganz gut beantwortet“, sagt er. In seinem Song besingt Grönemeyer den Facettenreichtum der Männer, ihre versteckte Verletzlichkeit und ihre Unersetzlichkeit. Anders als Sascha Möckel vom Männernetzwerk geht Jamie wohlwollender an das männliche Rollenbild heran. „Es wird immer gesagt, die Sozialisierung sei so anstrengend, von uns werde so viel erwartet“, sagt der gebürtige Norddeutsche. „Ich finde, wir sollten uns lieber aufs Positive fokussieren.“ Seiner Auffassung nach steckt im Mannsein vor allem die Chance, für etwas da zu sein, eine Unterstützung zu sein – auch als Vater. „Früher habe ich immer gesagt, ich will kein Pilot oder Feuerwehrmann werden, sondern Papa“, sagt Jamie.

Zwar liegt das Thema für ihn noch in weiter Ferne, aber bereits jetzt stellt er sich Fragen wie: Welche Verpflichtungen erwarten mich? Wie viel Zeit kann ich mit der Familie verbringen? Und wer verdient das Geld? Jamie ist auf dem Land in der Nähe von Hamburg großgeworden. In seiner Kindheit waren die Rollen klar verteilt: Während sein Vater das Geld verdiente, kümmerte seine Mutter sich ums Zuhause. Obwohl sein Vater häufig weg war, spricht Jamie von einer engen Bindung zu ihm, einem „Gefühl von Liebe und Vertrauen“. Auch wenn sein Vater der finanzielle Versorger war, habe er sich nie in ein stereotypes Männerbild hineingedrängt gefühlt. Im Gegenteil: „Wenn es hieß ’Bist du ein Mann oder eine Memme?’, hat mein Vater immer gesagt ’Ach, ich bin lieber eine Memme’.“

Was ist der Internationale Männertag? Er wurde am 19. November 1999 von Jerome Teelucksingh, damals Professor der University of the West Indies in Trinidad und Tabago, gegründet. Der Tag dient als männliches Pendant zum Internationalen Frauentag am 8. März. Er soll zum einen positive Rollenbilder von Männern in die Öffentlichkeit bringen und den positiven Beitrag von Männern in der Gesellschaft und in der Familie thematisieren. Zum anderen geht es um die Thematisierung von Diskriminierung gegenüber Männern, die Förderung der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und eine bessere Beziehung zwischen Männern und Frauen. Mehr Infos im Internet unter internationalmensday.com

Dennoch ertappt sich Jamie ab und an dabei, wie er den starken Mann spielt. „Manchmal geißeln wir uns selber, glaube ich.“ Er spricht von den Momenten, in denen er beim Kistenschleppen lieber den Schmerz erträgt anstatt sich helfen zu lassen oder wenn Männer den Griff zum Einkaufswagen mit dem Satz „Ich schaff’ das schon“ verweigern. Dinge wie diese nimmt Jamie jedoch mit Humor und Gelassenheit.

Das Gleiche gilt für vermeintlich typisch maskuline Handlungsweisen wie einer Frau die Tür aufzuhalten oder die Restaurantrechnung zu übernehmen. „Wenn ein Mann einer Frau das Essen bezahlt, ist das doch eine schöne Geste. Und warum sollten wir uns diese schönen Dinge nehmen?“, fragt Jamie. Das Geschlecht sollte hierbei keine Rolle spielen. Schließlich will er auch seine männlichen Freunde zum Essen einladen dürfen.

„Wir Männer müssen zurück zur Basis!“

Zurück zur Schaffenskraft – so lautet Friedrich Fritzsches Rezept zur Heilung der modernen Männerseele. Der 56-jährige Dresdner hat eine klare Vorstellung von Männlichkeit: „In meinem Rollenverständnis geht es um die Fähigkeit, eine Basis aufzubauen. Dazu gehören Nahrung, ein Dach über dem Kopf und soziale Kontakte.“ Darüber hinaus soll der Mann seine Basis verteidigen und – wenn nötig – auch verändern können.

Ob Mann oder Frau – Friedrich Fritzsche ist für eine klare Rollenverteilung. Quelle: Anja Schneider

Zwar ist Fritzsche aktuell alleinstehend, doch wenn es um Männlichkeit geht, denkt er vor allem ans Familienleben und wie sich das seiner Meinung nach am Besten gestalten lässt. Während der eine Part sich um Aufbau und Veränderung kümmere, sei der andere Part fürs „Halten und Umsorgen“ zuständig. Wer am Ende was erledigt, sollen die Menschen für sich entscheiden, doch Fritzsche spricht sich für eine klare Rollenverteilung aus. Als Pflegeassistent kümmert sich Fritzsche um körperlich behinderte Menschen, macht mitunter ihren Haushalt und hilft ihnen beim Papierkram.

„Ich bin Problemlöser und Reparierer“, sagt er, während die meisten Männer seiner Meinung nach immer mehr Aufgaben abgeben und immer weniger selbst erschaffen. Dabei würde das Gegenteil ihrem Selbstwert dienen.„Wenn sie ihr Heim selber organisieren, dann müssen sie auch kein Geld für Handwerker ausgeben.“ In der Folge müssten Männer möglicherweise nur noch sechs statt acht Stunden arbeiten gehen und Väter hätten mehr Zeit mit der Familie.

Doch der Rückkehr zur Basis steht in Fritzsches Wahrnehmung eines im Wege: Die Leistungsgesellschaft. „Ich sehe in Deutschland viele Männer, die unter einem enormen Druck stehen. Sie folgen dem Credo ,man ist nur etwas wert, wenn man etwas leistet’.“ Wobei das Wort „man“ in dem Satz auch mit „Mann“ ersetzt werden könne. Die Folge: Die Herren der Schöpfung würden nicht merken, wann sie zu viel machen, was sie am Ende mit ihrer Gesundheit bezahlten. „Ich sehe viele Männer, die sich krank fühlen, es sich aber nicht eingestehen können“, sagt Fritzsche. „Weil Kranksein Schwäche bedeutet und Schwäche als etwas Negatives empfunden wird.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das Gleiche gelte für das Thema Emotionen. Die Ursache sieht er in der Kindererziehung. Er nennt sie „die alte Geschichte vom Mann, der stark sein muss“. Ängste oder Traurigkeit seien tabu. Wenn Fritzsche seinen Freunden von eigenen Nöten und Gefühlen erzählt, dann stoße er häufig auf Unverständnis. „Wenn Männer sich treffen, dann fallen die emotionalen Mängel hinten weg. So etwas wird einfach nicht besprochen“, sagt er. Deshalb lautet sein Appell an die Männerschaft: „Lernt, euch zu reflektieren, euch mitzuteilen und um Hilfe zu bitten!“ Anstatt mit Filmen, Fußball oder Sex der Realität entfliehen zu wollen, wäre es klüger, die Männer horchten in sich hinein und finden heraus, was ihnen im Inneren fehle.

Die selbe Botschaft hat er übrigens für die Frauen, die, wie er sagt, „in eine überzogene, ungesunde Emanzipation gehen“. Anstatt ihren Frust in einer pauschalisierten Schuldzuweisung gegenüber Männern zu kanalisieren, sollten sie sich auf die Suche nach ihren eigenen Unzufriedenheiten und Mängeln begeben.

Von Laura Catoni