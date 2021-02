Dresden

Gilt der Schutz der Grundrechte in Dresden nur werktags von 8 bis 14 Uhr? Das behaupten die Dresdner Jungsozialisten, die Nachwuchsorganisation der SPD, und verweisen auf die Abläufe am 12. Februar. Als Mitglied im Aktionsbündnis „Dresden Nazifrei“ hatten die Nachwuchssozialdemokraten am vergangenen Freitag auf der Westseite des Altmarkts eine Kundgebung angemeldet. Die Versammlungsbehörde hatte angesichts einer parallel stattfindenden rechtsgerichteten Veranstaltung lediglich eine Beschallung mit Lautsprechern bis 21 Uhr mit Ausrichtung auf die Schlossstraße genehmigt. Der Bescheid habe die Anmelder gegen 13 Uhr erreicht.

Lesen Sie auch:

13. Februar 2021 in Dresden: Der Liveticker zum Nachlesen

Diese Beschränkungen sollten nach Angaben von Zoe Olschewski, der Anmelderin der Veranstalterin, auf dem Wege des Eilrechtsschutzes vom Verwaltungsgericht überprüft werden. Rechtsanwalt Mike Sturm habe am Freitag gegen 17 Uhr einen entsprechenden Antrag über ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach dem Gericht zugestellt. „Dieses wurde durch das Gericht jedoch seit 14 Uhr nicht mehr abgerufen“, so Sturm. Deshalb habe das Gericht den Antrag nicht mehr zur Kenntnis genommen. Das Ordnungsamt habe an den Restriktionen festgehalten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Versammlungsrecht gehöre zu den grundlegenden Rechten der Demokratie, erklärte Sturm. Deshalb müssten sich Anmelder gegen aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Einschränkungen auch dann noch wehren können, wenn sie erst am Mittag von den Auflagen erfahren würden. „Wir fordern eine Aufklärung durch die Justizministerin, erklärte Sturm.

Die Kammer war im Gericht anwesend

Aufklärung leistet auf Anfrage der DNN Robert Bendner, Sprecher des Verwaltungsgerichts: „Der Eilantrag ist am Freitag exakt um 17:01:03 über das besondere elektronische Anwaltspostfach eingegangen“, bestätigte der Richter. Die zuständige 6. Kammer sei wegen weiterer an diesem Tag zu entscheidenden Eilverfahren im Kontext des 13. Februar im Gericht gewesen und hätte bei vorheriger Ankündigung auch über diesen entscheiden können, so der Gerichtssprecher.

Eine Ankündigung ist üblich

„Üblicherweise erfolgt bei Rechtsschutzanträgen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, deren Bearbeitung keinen Aufschub duldet – insbesondere in versammlungsrechtlichen Eilverfahren – durch die Prozessbevollmächtigten vorab eine Ankündigung per Telefon oder Fax. Dies ist hier nicht geschehen“, erklärte Bendner. Wie bei eilbedürftigen Rechtsstreitigkeiten zu verfahren sei, stehe detailliert auf der Internet-Präsentation des Verwaltungsgerichtes.

Nummer des Bereitschaftshandys per Ansage

Wer am Freitagnachmittag auf der im Internet angegebenen Telefonnummer anruft, werde an die Pforte des Fachgerichtszentrums vermittelt, die die Telefonate weiterleite – oder der Anrufer erhält durch eine Tonbandansage die Nummer des Bereitschaftshandys des Verwaltungsgerichts. „Ich persönlich habe das Bereitschaftshandy vorsichtshalber schon am Freitagabend eingeschaltet“, erklärte Bendner.

Rechtsschutz auch nach 14 Uhr und am Wochenende

Das elektronische Postfach und auch das Faxgerät im Gericht wären überwacht worden, wenn die Antragsteller einfach vorher Bescheid gesagt hätten. Die Pforte des Fachgerichtszentrums sei bis 18 Uhr besetzt gewesen. „Hätte man angerufen, wäre die Information bei der zuständigen Kammer gelandet, die ja im Gericht anwesend war“, konstatiert der Gerichtssprecher und hält fest: „Rechtsschutz wird vom Verwaltungsgericht auch nach 14 Uhr und am Wochenende gewährt.“

Von Thomas Baumann-Hartwig