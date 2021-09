Dresden

Das Bräustübel am Körnerplatz im Dresdner Stadtteil Loschwitz hat am Mittwoch eröffnet. Der Gastronom Matteo Böhme und die 1001 Märchen GmbH um Rainer Petrovsky hatten sich zusammengeschlossen, um das traditionsreiche Gebäude wiederzubeleben.

Zum abendlichen Auftakt strömten einige Interessierte, auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) war vor Ort. „Wir werden vom Fenster aus den Platz zur Grundstraße bespielen“, kündigte Petrovsky im Vorfeld an. Böhme steuerte Freibier und kleine Köstlichkeiten bei.

Im Erdgeschoss erwartet die Besucher von nun an ein Café, in der oberen Etage siedelte sich Petrovsky mit seinem Ensemble an: Die 1001 Märchen GmbH hatte vergangenes Jahr ihre lang betriebene Spielstätte in der Yenidze aufgeben müssen. Das Bräustübel ist kommunales Eigentum. Die Stadt richtete es für 75.000 Euro her.

