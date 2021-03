In einem alten Winzerhaus in Dresden-Hosterwitz gibt es das einzige deutsche Museum für den Komponisten des „Freischütz“, der bekanntesten deutschen Oper. In diesem Haus ist sie zum Teil entstanden, inspiriert auch von der malerischen Umgebung. Nun kann das Jubiläum begangen werden – aber nur, weil der Stadtbezirksbeirat dafür 14.000 Euro bereitstellt.