Dresden

Waschen, schneiden, föhnen: Seit gut zwei Wochen sind Dresdens Friseure wieder am Werk. Bis dahin waren die Haare der Städter sich selbst überlassen. Auf der Suche nach den verwahrlosten Häuptern riefen die DNN Ende Februar einen Fotowettbewerb aus, deren Gewinnerin nun fest steht. Die 27-jährige Projektleiterin Constanze Ssuschke überzeugte uns mit ihrem widerspenstigen Wildwuchs und ergatterte damit einen 100 Euro-Friseurgutschein.

Selbstversuche im Haareschneiden

“Na, dann warte mal ab, wann du einen Termin bekommst“, hätten Ssuschkes Freundinnen gesagt, als sie von deren Gewinn erfuhren. Umso schneller ging es dann: Keine zwei Wochen später sitzt die 27-Jährige auf dem Friseurstuhl in der Haarmanufaktur Dresden. Neue Farbe und ein ordentlicher Schnitt sollen her. Dabei bezeichnet sich die Projektleiterin für Technische Gebäudeausrüstung selbst nicht als große Friseurgängerin. Das letzte Mal war im September 2019, als sie sich in der Haarmanufaktur für ein Schwangerschafts-Fotoshooting mit ihrem Mann Markus aufhübschen ließ. Seitdem habe sie die Schere selbst in die Hand genommen, was von der Stylistin nicht unbemerkt bleibt. „Aber es ging, ich habe schon mehr Ärger bekommen“, sagt Ssuschke mit einem Lachen.

Haarausfall durch Schwangerschaft

Bei ihr sind die Haare in den vergangenen Monaten nicht nur – wie bei den Meisten – länger geworden, es sind auch neue dazugekommen. Im Zuge ihrer Schwangerschaft im letzten Jahr musste die junge Mutter ordentlich Federn lassen. „Der ganze Boden war voller Haare“, erzählt sie. Erst als sie nach der Geburt ihres Sohns mit dem Stillen aufhörte, fing es wieder an zu sprießen. Das Ergebnis: viele kurze Neuankömmlinge. Doch nach einer dreistündigen Behandlung haben sich diese gut in die lange Mähne integriert und Ssuschke verlässt die Haarmanufaktur mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht.

Von Laura Catoni