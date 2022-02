Dresden

Die Linken stellen am Sonnabend in der Schauburg ihren Bewerber für die Oberbürgermeister-Wahl auf. Der Knall nach der Bekanntgabe des Bewerbers war vom Haus der Begegnung in Trachau bis in die Innenstadt zu hören: Gleich sechs Mitglieder des Stadtvorstandes erklärten ihren Rücktritt, als die Personalie André Schollbach in der Welt war. Nun soll der Stadtrats-Fraktionsvorsitzende von der Basis nominiert werden, die sich coronagerecht in zwei Sälen des Kinos trifft.

Anne Holowenko kandidiert nicht mehr

Es trifft sich gut, dass auch die Wahl eines neuen Stadtvorstands auf der Tagesordnung steht, da können die Lücken, die die Nominierung Schollbachs gerissen hat, gleich wieder gefüllt werden. Stadtvorsitzender Jens Matthis stellt sich nach DNN-Informationen erneut zur Wahl, während der weibliche Part der Doppelspitze, Stadträtin Anne Holowenko, nicht mehr kandidiert. So dass die Linken ei­ne andere Frau an die Spitze wählen müssen. In Parteikreisen wird über eine mögliche Kampfkandidatur gemunkelt.

Während es bei den Linken kontrovers zugehen dürfte, ist in die Dresdner SPD nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl 2021 Ruhe eingekehrt. Auch die Sozialdemokraten nominieren am Sonnabend ihren Kandidaten für die OB-Wahl. Der Stadtvorsitzende Albrecht Pallas will Amtsinhaber Dirk Hilbert (FDP) herausfordern.

Sozialdemokraten treffen sich auf der Galopprennbahn

Nichts deutet auf eine Kontroverse hin, zumal SPD-Stadtvollversammlungen ja auch als Betriebsversammlung von Beschäftigten der SPD-Landesministerien und des Parteiapparats durchgehen können, wie ein Dresdner Politiker einmal ätzte. Die Sozialdemokraten treffen sich auf der Galopprennbahn in Seidnitz, um den Coronaregeln Rechnung zu tragen.

Von Thomas Baumann-Hartwig