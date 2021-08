Dresden

Nun ist es so weit. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) sind das Nadelöhr auf der Steinbacher Straße los. Damit kann die Linie 2 mit wenigen Ausnahmen wieder auf gewohnter Strecke verkehren. Seit Donnerstag um 3.30 Uhr ist der Verkehr freigegeben, doch kann wegen unvollendeter Baumaßnahmen die Haltestelle Chamissostraße vorerst noch nicht bedient werden. Dies soll sich am 20. August ändern. Wegen anhaltender Baustellen auf der Bodenbacher Straße verkehren die Wagen in Richtung Osten zudem bis zum 16. August nur bis zum Fetscherplatz.

615 Meter Doppelgleis wurden zwischen dem Hebbelplatz und der Einmündung in die Chamissostraße verlegt. Die verwendete „feste Fahrbahn“ bezeichnet DVB-Vorstand Lars Seiffert als „sehr zukunftsfähige Bauweise“. Die Schienen sind mit geräuschdämpfenden und emissionsreduzierenden Zwischenlagen auf Befestigungen in einer Betonschicht angebracht. Das „macht den Verkehr leise, umweltfreundlich und das ist genau das, was wir wollen”, sagt Seiffert. Um Lärmbelästigungen zu minimieren wurde Rasengleis verlegt, was gleichzeitig das Stadtklima verbessern soll.

Linie 2 wird zum Pilotprojekt der DVB

Mit der Vollendung der Bauarbeiten ist die Strecke für den Einsatz der neuen Stadtbahnwagen bereit. „Damit ist die Linie 2, wie Mitte der neunziger Jahre, wieder mal eine Pilotlinie,” so Seiffert. Hier sollen zwölf der 30 neuen Stadtbahnwagen zum Einsatz kommen, die von der EU finanziert werden. Für sie mussten die neuen Schienen mit einem Gleismittenabstand von drei Metern gelegt werden. Die im Spätsommer erwarteten Bahnen bieten 300 Fahrgästen Platz, 15 Prozent mehr als ihre Vorgänger.

DVB-Vorstand Lars Seiffert, Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes, Bauleiter Steffen Lohmann und Stephan Gerstenberg vom Wirtschaftsministerium (v.r.) präsentieren ihr gemeinsames, vollendetes Projekt auf der Steinbacher Straße. Quelle: Jürgen Herrmann

Nach einer erstmaligen Vorstellung Anfang Oktober werden die neuen Wagen einer gründlichen Inspektion unterzogen. Dabei finden Bremsproben, Testfahrten und die Optimierung von Softwareeinstellungen statt. Zum Einsatz kommen sie erst im ersten Quartal 2022. Die restlichen Straßenbahnen sind für die Linie 3 und in entfernterer Zukunft auch die Linie 7 vorgesehen. Letztere aus dem Grund, dass dies eine Strecke mit der größten Nachfrage Dresdens ist. Mit ihr fahren täglich bis zu 55 000 Menschen.

Weidigtbach erschwerte Bauarbeiten

Der Sperrzeitraum wurde von der Stadtentwässerung, der Sachsen Energie und dem Straßen- und Tiefbauamt genutzt. Es wurden die öffentliche Beleuchtung erneuert, neue Leitungen gelegt und ein Abwasserkanal eingebaut. Der Weidigtbach stellte sich jedoch als große Schwierigkeit heraus, da er sowohl die Straße als auch die sich darunter befindlichen Medien kreuzt. Schlussendlich belaufen sich die gesamten Kosten auf 3,7 Millionen Euro, bei denen sich die Landeshauptstadt Dresden mit einer Million und der Freistaat Sachsen mit 2,7 Millionen Euro beteiligen. „Was für mich bemerkenswert ist, dass wir einen barrierefreien Streckenabschnitt hier hergestellt haben,“ freut sich die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes Dresden, Simone Prüfer. „Das geht nur miteinander.“

Von Charlotte Wienberg