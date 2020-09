Dresden

Ein neuer Nahversorger kommt auf den Postplatz, dem es dank Rewe und Edeka durchaus nicht an Einkaufsmärkten mangelt: Lidl wird am Standort des ehemaligen Fernmeldeamtes nächstes Jahr einen Markt eröffnen. Der Mietvertrag ist schon abgeschlossen, wie René Naumann, der Niederlassungsleiter Dresden des Projektentwicklers Consus, am Donnerstag erklärte.

Das Neubauvorhaben „MaryAnn Apartments“ war vor 16 Monaten noch vom Projektentwickler CG Gruppe AG in Angriff genommen worden. Consus hat die CG Gruppe und die Projekte übernommen und feierte jetzt Richtfest am Postplatz. Wobei es Richtfest gar nicht trifft – der Projektentwickler feiert Richtfeste. Wegen der Corona-Auflagen kamen am Donnerstag die Geschäftspartner zum Feiern. Am Freitag soll mit Bauleuten und Handwerkern gefeiert werden.

Anzeige

Investitionsvolumen von rund 420 Millionen Euro

191 Neubauwohnungen mit 11 000 Quadratmetern Wohnfläche auf sieben Etagen, 253 Stellplätze in der Tiefgarage und 3400 Quadratmeter Gewerbefläche für Büros, Einzelhandel und Gastronomie entstehen in dem Gebäude. „Wir leisten einen städtebaulichen Beitrag für die Gestaltung des Postplatzes. Das macht uns stolz“, erklärte Jürgen Kutz, früher Vorstand der CG Gruppe, jetzt Vorstand von Consus. Der Projektentwickler hat bereits in der benachbarten Oberpostdirektion 246 Wohneinheiten errichtet, die bis auf wenige Ausnahmen vermietet seien.

Weitere DNN+ Artikel

Mit einem Investitionsvolumen von rund 420 Millionen Euro für sieben Projekte leiste Consus einen erheblichen Beitrag zur Stadtentwicklung, erklärte Kutz. Drei Vorhaben mit 480 Wohnungen seien bereits abgeschlossen, drei weitere neben den MaryAnn Apartments noch im Bau. Das Gebäude am Postplatz soll im Sommer 2021 fertig sein.

2019 habe Consus pro Arbeitstag 3,5 Wohnungen fertiggestellt, sagte der Vorstand. „Diese Schlagzahl werden wir dieses Jahr und in den nächsten Jahren beibehalten“, kündigte er an. 15 000 neue Wohnungen seien deutschlandweit in Planung. Er rechnet mit einer großen Nachfrage am Postplatz. Die 39-Maisonette-Wohnungen im sechsten Obergeschoss und im Dachgeschoss würden einen fantastischen Blick auf den Zwinger bieten.

Von Thomas Baumann-Hartwig