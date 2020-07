Dresden

Bevor Li Kaltanecker zum Hörer greift, atmet sie noch einmal tief durch. Sie weiß, dass sie am anderen Ende der Leitung gleich keine fröhlichen Menschen erwarten werden. Li Kaltanecker ist Gewebespendekoordinatorin für die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation ( DGFG) und hat es täglich mit dem Tod zu tun. Ihr Arbeitstag beginnt in der Regel um 8 Uhr damit, die Meldungen über Verstorbene am Uniklinikum und fünf weiteren Kliniken in Dresden und der Region zu checken. „Heute sind es bisher vier. Das wird sich im Laufe des Tages noch ändern“, sagt sie, als wir uns am Vormittag in ihrem Büro am Dresdner Uniklinikum treffen.

Die Uhr läuft – 72 Stunden für Entnahme und Verarbeitung

Unter den Verstorbenen an diesem Tag ist auch ein Baby, welches kurz nach der Geburt verstarb. In diesem Fall bleibt der Koordinatorin ein Anruf bei den Eltern erspart: „ Gewebespenden, in unserem Fall die Augenhornhaut, kann erst ab dem dritten Lebensjahr gespendet werden, da diese erst dann fertig ausgebildet ist“, erklärt Li Kaltanecker. Für sie ist jedes Gespräch mit Angehörigen eine Herausforderung: „Man weiß nie, in welchem Zustand sie sind, wenn wir anrufen.“

Doch bevor es zu einem Telefonat kommt, prüft Li Kaltanecker die Krankenakte. Welche Vorerkrankungen hatte der Verstorbene? Was ist die Todesursache? Stimmen die Voraussetzungen für eine Gewebespende? Das Prüfen muss schnell gehen: Wenn sich ein geeigneter Patient für eine Gewebespende findet, ist das Zeitfenster für die nächsten Schritte sehr klein. Innerhalb von 72 Stunden nach dem Tod müssen die Prüfung, das Angehörigengespräch, die Entnahme und der Transport des Gewebes in die Gewebebank zur weiteren Be- und Verarbeitung geschehen.

Organspendeausweis regelt auch die Gewebespende

Trotz Corona ist die Spendebereitschaft in Dresden dieses Jahr mit rund 41 Prozent höher als im Vorjahr. 2019 lag die Zustimmung bei knapp 39 Prozent. Am Tag unseres Besuchs überwiegen die Absagen. Die Gesprächspartner wollen keine Gewebespende, weil auch der Verstorbene sie zu Lebzeiten abgelehnt habe. Jedoch nie schriftlich, sonst wäre dieses Telefonat nicht nötig. Eine Entscheidung, die jeder seinen Angehörigen ersparen könnte, sagt Frank Polster.

Er ist Regionalleiter der DGFG und kennt die Schwierigkeiten: „Im Netz kursieren hunderte Varianten von Patientenverfügungen, doch bei den meisten gibt es keine Möglichkeit, die Entscheidung zur Gewebespende festzuhalten.“ Er empfiehlt die Varianten vom Justiz- und Gesundheitsministerium. Wichtig ist, dass nicht nur die Entscheidung zur Organspende klar gemacht wird, sondern auch die der Gewebespende. Beides lässt sich unkompliziert auch über den Organspendeausweis regeln. Im vergangenen Jahr gingen am Dresdner Uniklinikum 983 Meldungen ein. Bedeutet: 983 Verstorbene, deren Gewebe einem noch lebenden Menschen helfen könnten, wenn die medizinischen Voraussetzungen stimmen.

„Manchmal weine ich auch mit“

Am Tag unseres Besuchs gibt es keine Spender. Li Kaltanecker kümmert sich hauptsächlich um Augenhornhäute. Diese entnimmt sie dem verstorbenen Patienten auch selbst. Scheu hat die studierte Biologin davor nicht: „Die Entnahme ist Handwerk.“ Der schwierige Part ihres Berufs sei der Kontakt mit den Angehörigen, sagt sie.

Es kommt auch vor, dass Gespräche nicht am Telefon stattfinden, sondern persönlich. Auf Station. Wenn die Hinterbliebenen noch da sind und für ein Gespräch bereit sind. „Die vergisst man noch weniger. Plötzlich sehe ich Gesichter zu den einzelnen Schicksalen“, sagt Li Kaltanecker. Manchmal weine sie auch mit.

Im Kontakt mit den Toten fokussiert sie sich auf die Entnahme, immerhin sitzt ihr permanent die Zeit im Nacken. Doch kalt lässt sie auch diese Erfahrung nicht: „Klar, manche schlafen friedlich ein. Doch den meisten Verstorbenen sieht man das Leid im Gesicht an.“

Auch wenn heute kein Spender für die Entnahme einer Augenhornhaut infrage kommt, machen wir uns auf den Weg in die Pathologie. Mit dabei hat Li Kaltanecker eine große Transportbox, in der sämtliche Utensilien für die Entnahme enthalten sind. Damit wir uns ein Bild von dem Prozedere machen können, wird sie in den Räumlichkeiten der Pathologie eine Entnahme simulieren. Bei strahlendem Sonnenschein geht es los. Das Institut für Pathologie des Uniklinikums befindet sich am Rand des Uniklinikum-Geländes. Hauptsächlich werden dort Gewebeuntersuchungen, unter anderem von Krebspatienten, durchgeführt. Gefliest und alt vermittelt sie einen kühlen und pragmatischen Eindruck. So, wie ich mir die Situation bei einer Obduktion oder Gewebeentnahme auch vorstelle. Wie ein scheues Reh schaue ich um die Ecke in den Saal mit den schlichten silbernen Tischen, nicht ohne mich vorher bei Frank Polster zu vergewissern, dass da auch wirklich keine Leiche liegt. Schon seltsam, welch irrationale Angst ich vor den Toten habe.

Einsatz von Glasaugen – So wird Angehörigen die Angst genommen

Li Kaltanecker bereitet alles vor: Das sterile Besteck wird ausgepackt, in einem Röhrchen wird eine feuchte Umgebung für die Spende geschaffen und sie selbst bekleidet sich mit Kittel, Haarnetz, Handschuhen und Mundschutz. Letzteren tragen wir aufgrund der Hygienevorschriften alle, seit wir das Gebäude der Pathologie betreten haben.

Mittelpunkt unserer simulierten Entnahme ist ein Glasauge. Dieses wird dem Gewebespender nach der Spende eingesetzt. Denn nicht nur die Augenhornhaut wird entnommen, sondern beide Augen. Komplett. Das hat hygienische Gründe, wie mir die Gewebespendekoordinatorin erklärt: Um das Gewebe nicht zu schädigen und unbrauchbar zu machen, entnimmt Li Kaltanecker das gesamte Auge, gibt es in das feuchte Röhrchen und macht es fertig für den Transport. Anschließend wird der Verstorbene kosmetisch versorgt, die Glasaugen werden eingesetzt und sämtliche Spuren der Entnahme beseitigt. „Falls die Angehörigen ihren geliebten Menschen noch einmal sehen wollen, sollen sie keine Angst haben, dass er nach der Spende anders aussehen könnte“, sagt Li Kaltanecker. Dafür fühle sie sich nach den Gesprächen mit Hinterbliebenen verantwortlich.

Die Gewebespende Diese Gewebe können gespendet werden: Augenhornhaut, Herzklappen, Haut, Plazenta/Amnion, Blutgefäße, Knochen. Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein: Feststellung des Todes nach den Richtlinien der Bundesärztekammer, Einwilligung des Verstorbenen zu Lebzeiten oder die seiner Angehörigen im Sinne des Verstorbenen, Ausschluss von sämtlichen Risikofaktoren, Altersgrenzen gibt es nicht, Spende ab 16 Jahren möglich. Das macht die DGFG: Organisation der Gewebespende, Gespräche mit Angehörigen, medizinische Überprüfung, ob der Verstorbene Gewebe spenden kann, Entnahme der Gewebe, würdevoller Umgang mit Verstorbenen, Vermittlung von Gewebetransplantaten. www.gewebenetzwerk.de

Alltag mit dem Tod – und dem Leben

An der Stelle ist die Arbeit am Patienten für sie beendet. Immer nachmittags werden die Spenden abgeholt und in die jeweilige Spenderbank transportiert. Dort werden die Augen noch einmal gründlich desinfiziert und untersucht, bevor die Augenhornhaut vom Spenderauge abpräpariert wird. Dann wird nach einem passenden Empfänger gesucht. Maximal 34 Tage verbleiben die Hornhäute in der Bank, bevor sie nicht mehr verwendet werden können. Für Li Kaltanecker beginnt nach der Entnahme noch der bürokratische Teil. Die Spende muss genauestens dokumentiert werden.

An dieser Stelle endet unser Besuch. Wir verlassen die Pathologie und verabschieden uns im Sonnenschein. Für Li Kaltanecker geht ein Arbeitstag zu Ende, der nur auf den ersten Blick ausschließlich mit dem Tod zu tun hat: Menschen wird mit den Gewebespenden das Leben wieder lebenswert gemacht.

Von Lisa-Marie Leuteritz