Dresden

Pfarrer Wolf-Jürgen Grabner und seine evangelisch-lutherische Gemeinde haben dazu aufgerufen, ihre Kirche im Dresdner Stadtteil Leubnitz-Neuostra zur „Kirche des Jahres 2022“ zu wählen. Ihr Votum dafür abgeben könnten alle bis 15. Mai auf der Internetseite der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (KiBa).

Als einzige aus Sachsen steht sie dort zur Auswahl unter den zwölf „Kirchen des Monats“. Ein extra Preisgeld bekommt die „Kirche des Jahres“ nicht; die Stiftung fördert die Sanierung in der Regel bereits. Bei der in Leubnitz hat sie das mit 15 000 Euro aus Mitteln der Rössner-Stiftung getan.

Von allen Baustilen etwas

Die Kirche gilt als eine der ältesten im Dresdner Stadtgebiet. Historiker vermuten, dass böhmische oder fränkische Missionare an dieser Stelle auf einer Anhöhe um 1050 zunächst eine Tauf- und Missionskirche weihten.

Erstmals in einer Urkunde erwähnt wurde sie 1288. Der Turm soll vor 1188 errichtet worden sein, das Langhaus im frühen 15. Jahrhundert. Später ist sie immer wieder umgebaut worden. Von allen Stilen, beginnend bei der Gotik bis zum Barock, findet man etwas. Das macht ihre Besonderheit aus. Zudem ist sie außerordentlich bilderreich ausgestattet, zum Beispiel mit bemalter Holzdecke (1671) und einem bedeutenden Sandsteinaltar (1730).

Zwei heiße Sommer 2018 und 2019 hatten tiefere Bodenschichten von Plänermergel unter der Kirche austrocknen und schrumpfen lassen. In den Bruchsteinwänden bildeten sich zahlreiche, teils mehrere Zentimeter breite Risse. Die haben Mitarbeiter einer Spezialfirma inzwischen beseitigt. Durch Bohrungen, in die sie Beton pressten, haben sie den kaum gegründeten Stützpfeilern ein Fundament gegeben, das bis in zehn, zwölf Meter Tiefe reicht. Die Baugerüste im Inneren verschwanden vor Weihnachten 2021. In diesem Jahr sollen die Reparaturen an Turm und Holzdecke fortgesetzt werden. Die Gemeinde schätzt die Gesamtkosten auf 1,8 Millionen Euro. Zusammen mit Bannewitz, Lockwitz, Prohlis und Strehlen gehört die Gemeinde zum Kirchspiel Dresden Süd.

www.leubnitzer-kirche.de; Votum unter: www.stiftung-kiba.de

Von Tomas Gärtner