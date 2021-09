Dresden

In einem Lebensmittelmarkt an der Breitscheidstraße hat ein Unbekannter eine 51-jährige Mitarbeiterin angegriffen und verletzt. Zuvor steckte sich der Mann verschiedene Waren im Gesamtwert von etwa 30 Euro in einen Rucksack.

Als er, ohne diese zu Bezahlen, den Kassenbereich passierte, griff die Frau nach dem Rucksack. In Folge dessen kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Frau leicht verletzt wurde und der Unbekannte flüchtete. Er ließ den Rucksack und ein Basecap zurück.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Von SP